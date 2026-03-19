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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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華夏：PVC 價格向上

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

PVC業者華夏（1305）昨（18）日舉辦法說會指出，美伊戰事延燒，逆轉去年PVC供過於求結構，供給面轉向緊縮，預估今年PVC價格好轉，產業將迎轉機，不僅PVC價格向上，戰事也為石化業帶來利差提振空間。

華夏法說會由總經理胡吉宏主持；華夏營業處處長暨發言人吳建興表示，展望首季至第2季市況，在原料供給方面，戰爭開打以來，原油、乙烯價格來到高點，EDC、VCM價格急升，市場供應緊縮情況預計延續到第2季，戰爭引發亞洲PVC廠紛紛降載，帶動行情急升。

至於中東戰火對華夏產能影響，吳建興表示，預估至5月止原料庫存都沒問題。報價部分，由於目前原料浮動太大，與同業一樣採取停止報價措施，將分階段、依原料準備狀況調整價格。

在中長期供給結構方面，大陸政策走向也有幫助，自4月起取消PVC出口退稅，並將陸續汰除300萬噸老舊產能、年度新增產能投放也接近尾聲，預估大陸PVC低價時代應該已結束，第2季價格會朝正向發展。

需求面部分，華夏表示，原先今年1、2季就不看淡，PVC最大市場印度需求轉強；戰事更引發進口貨源停止報價，帶動價格持續上行。

華夏 大陸 價格

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