兆聯實業產能拚增三成

兆聯實業（6944）董事會林國清昨（18）日表示，因應主要客戶資本支出大幅增加，該公司今年起整體產能至少要提升三成，並積極部署人才，其中，美國員工數將倍增，以因應主要客戶新建工程需求。法人估，兆聯實業隨著在手訂單持續成長，今年營運可望續創新高。

兆聯實業是高科技廠水處理業者，去年合併營收169.13億元，年增64.2%，創新高；毛利率22.61%，年減0.19個百分點，為史上次高；稅後純益23.72億元，年增56.8%，每股純益32.29元，去年營收、純益及每股純益均改寫新猷，董事會通過擬配發17元現金股利及3元股票股利，合計20元股利，配息率為61.9%。

配合客戶海內外擴產，兆聯實業董事會日前通過美國子公司自地委建預算19.5億元，並授權董事長於2億元內洽購鹿港工業區廠房案。

兆聯實業昨天應富邦證券邀請舉行法說會，財務長金保華指出，在AI浪潮驅動下，主要客戶2026年整體資本支出較2025年成長11%左右，確立產業2026年資本支出展望正向。

兆聯實業截至去年底在手訂單212.6億餘元，估計今年約可認列七成。尚未加計今年首季客戶的釋單金額。預期全年接單符合產業的發展、對新接單展望正向。

資本支方面，配合客戶海外布局，兆聯實業2026年資本支出也會相對較為龐大，主要來自美國亞利桑納州的建廠計畫，該公司已取得土地，董事會也通過建廠投資金額，美國建廠不同於台灣的分散，而是集中在亞利桑那園區內，會將兆聯所有建廠與服務功能全部放在約1.2萬坪的基地面積內。

兆聯實業規劃，美國利桑那州建廠工程從2026年開始執行，第一期希望2027年執行完畢以搭配客戶在海外的服務需求，預期2027年至2028年間可把服務相關業務向上拉升。