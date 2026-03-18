華夏法說會／PVC供需結構逆轉 上半年將迎轉機

PVC業者華夏（1305）18日舉辦法人說明會。華夏指出，美、伊戰事延燒，逆轉去年PVC供過於求的結構，供給面轉向緊縮，預估今年PVC價格都會好轉，產業將迎來轉機。華夏也表示，不僅PVC價格向上，戰事也將為石化業帶來利差提振空間。

華夏18日舉行法人說明會，由總經理胡吉宏主持。華夏營業處處長暨發言人吳建興表示，展望2026年首季至第2季市況，在原料供給面，戰爭開打以來，原油、乙烯價格來到高點，EDC、VCM價格急升，市場供應緊縮的情況預計將延續到第2季；PVC供給部分，戰爭引發亞洲PVC廠紛紛將將載、宣告不可抗力，也帶動行情急升。

在中長期的供給結構面，中國大陸政策走向也有幫助。大陸政府日前發表「十五五經建計劃」，確認石化業改革政策，除自4月起取消PVC出口退稅，並將陸續執行汰除300萬噸老舊產能、年度新增產能投放也接近尾聲，預估中國PVC低價的時代應該「已經結束」，第2季價格應該會朝正向發展。

在需求面部分，華夏表示，原先對今年1、2季就不看淡。PVC最大市場印度，連續數月降低進口量、市場庫存下降，夏季農業、灌溉、基建PVC需求轉強，買氣出籠；戰事更引發進口貨源停止報價、國內買家恐慌追料，帶動價格持續上行。

吳建興也指出，即便戰事在4月結束，預估至第2季為止，需求都是正向。由於目前從上游至下游都在缺料，甚至已看見下游的二、三次加工業者也被影響，連鎖反應之下，供需失調的情況不會由於戰事中止就立刻結束，因此預估第2季的需求都會增加，整體來說，上年年都將維持需求大於供給的結構，對價格向上提升都有幫助，對於利差提振也是正向。

至於中東戰火對於華夏產能影響，吳建興表示，預估至5月為止，原料庫存都沒有問題。報價部分，由於目前原料浮動太大，與同業一樣採取停止報價措施，將分階段、依原料準備狀況調整價格。