快訊

南韓三星醞釀罷工…全球記憶體供應恐再告急 外資押寶這兩檔

回顧台灣治安史！碾米廠小開3年連遭綁架兩次 全憑機智獲救

前女主播涉詐420萬 「反咬」富商男友：發生關係後答應的都沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

華夏法說會／PVC供需結構逆轉 上半年將迎轉機

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
華夏18日舉行法人說明會，總經理胡吉宏（中）、業務處處長暨發言人吳建興（右）發表今年第1季營運展望。圖／華夏提供
華夏18日舉行法人說明會，總經理胡吉宏（中）、業務處處長暨發言人吳建興（右）發表今年第1季營運展望。圖／華夏提供

PVC業者華夏（1305）18日舉辦法人說明會。華夏指出，美、伊戰事延燒，逆轉去年PVC供過於求的結構，供給面轉向緊縮，預估今年PVC價格都會好轉，產業將迎來轉機。華夏也表示，不僅PVC價格向上，戰事也將為石化業帶來利差提振空間。

華夏18日舉行法人說明會，由總經理胡吉宏主持。華夏營業處處長暨發言人吳建興表示，展望2026年首季至第2季市況，在原料供給面，戰爭開打以來，原油、乙烯價格來到高點，EDC、VCM價格急升，市場供應緊縮的情況預計將延續到第2季；PVC供給部分，戰爭引發亞洲PVC廠紛紛將將載、宣告不可抗力，也帶動行情急升。

在中長期的供給結構面，中國大陸政策走向也有幫助。大陸政府日前發表「十五五經建計劃」，確認石化業改革政策，除自4月起取消PVC出口退稅，並將陸續執行汰除300萬噸老舊產能、年度新增產能投放也接近尾聲，預估中國PVC低價的時代應該「已經結束」，第2季價格應該會朝正向發展。

在需求面部分，華夏表示，原先對今年1、2季就不看淡。PVC最大市場印度，連續數月降低進口量、市場庫存下降，夏季農業、灌溉、基建PVC需求轉強，買氣出籠；戰事更引發進口貨源停止報價、國內買家恐慌追料，帶動價格持續上行。

吳建興也指出，即便戰事在4月結束，預估至第2季為止，需求都是正向。由於目前從上游至下游都在缺料，甚至已看見下游的二、三次加工業者也被影響，連鎖反應之下，供需失調的情況不會由於戰事中止就立刻結束，因此預估第2季的需求都會增加，整體來說，上年年都將維持需求大於供給的結構，對價格向上提升都有幫助，對於利差提振也是正向。

至於中東戰火對於華夏產能影響，吳建興表示，預估至5月為止，原料庫存都沒有問題。報價部分，由於目前原料浮動太大，與同業一樣採取停止報價措施，將分階段、依原料準備狀況調整價格。

華夏

延伸閱讀

華夏：中東戰事帶動供需反轉 PVC市場轉為正向

台橡：原料價格波動 四月起不接季單只接月單

美伊戰火衝擊航運與原料！全球通膨難避免…你我將成最大受害者？

美伊戰事全球石化產業供需重整 台塑七利基護體營運吃補

相關新聞

儒鴻法說點火飆漲5%！法人點名三大利多 無懼 Lululemon 利空

儒鴻（1476）法說行情點火，本土法人普遍給予買進評價，激勵18日股價走強，盤中一度衝上390元，漲幅約5.1%。市場解讀，此次法說釋出多項正向訊號，在地緣政治不確定升溫之際，仍展現營運韌性，帶動買盤進場。

國光生聯貸 獲超額認購

國光生技（4142）昨（17）日與台灣土地銀行等十家銀行團簽訂45億元聯合授信案，看好國光生發展前景、體認疫苗為國家重要產業，金融界反應熱烈，超額認購達150%。

台康乳癌藥 賣向歐洲

台康生技（6589）昨（17）日宣布，授權給製藥大廠Sandoz AG銷售的乳癌和胃癌生物相似性藥品Herwenda（EG12014 Trastuzumab Biosimilar 150毫克，靜脈注射使用），已於斯洛伐克完成市場准入並上市銷售，為在歐洲首個商業化市場。

榮創1月每股虧0.15元

LED封裝廠榮創（3437）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（17）日應主管機關要求，公告自結元月歸屬母公司業主淨損2,200萬元，每股淨損0.15元。

東元攻AI代理應用商機

東元（1504）昨（17）日於2026智慧城市展展出「智慧能源管理平台」。總經理高飛鳶指出，東元由設備商轉為能源服務商，整合軟硬體提供AI Agent（AI 代理）決策中樞，已切入紡織、石化及醫療院所。子公司東訊總經理田瑛睿表示，隨解決方案趨於完整，軟體業務具三位數增長潛力，帶動集團設備與電力工程收益。

和椿2026年營收挑戰新高

和椿（6215）在自動化需求提升下，目前AI、半導體等設備訂單都已經看到今年第4季，法人預期，和椿今年營收仍可望達雙位數成長，持續挑戰新高，其中，尤以機器人業務成長幅度最為顯著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。