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美時受惠Alvogen併購效應加新品上市 今年營收拚增80%、挑戰382億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）18日舉行線上法說會，副總經理沈燁表示，公司暢銷血癌藥Lenalidomide因原廠專利今年1月到期，間接造成這項產品業績比去年減少一半。所幸自第2季起將有三項產品推出，再加上對美國Alvogen公司的併購效益顯現，美時今年營收將年增65%至80%，最高達12億美元（約新台幣382億元）。

美時去年合併營收205.1億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen，貢獻2025年營收9.9億元。每股純益（EPS）18.14元，年減6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響，再加上整合東協業務，以及研發支出增加9.8億元，致美時去年營業費用年增22%。

沈燁表示，今年第1季是公司營運過渡期，Lenalidomide的銷售業績將減少一半，新產品自第2季才上線，屆時將有三項較大新產品上市，包括治療功能性胃腸道疾病產品、呼道給藥裝置、以及情緒穩定相關品牌藥，這三項產品將抵銷血癌藥營收下滑的缺口，甚至會帶動新一波成長動能。

美時去年併購的Alvogen公司，今年也開始全年貢獻營收，加上亞洲市場在穩固基礎上持續往上，抗肺部纖維化藥物Nintedanib等新產品上市。美時今年營收將較去年成長65%至80%，達到11-12億美元，毛利率維持高檔的55-58%，費用率因併購關係將上升至30%左右。

沈燁指出，美時今年營運將由多重動能推升，亞洲市場仍是重要基礎。包括台灣、韓國市場業績將維持穩定成長，東南亞去年營收年增達91%，主要受惠於泰國的成長，以及併購Alpha Choay帶動，今年也將維持高幅度成長。

另外，美時今年在B2B的業務，將透過新產品上市擴大產品組合，包括抗肺部纖維化藥物Nintedanib、前列腺癌用藥Enzalutamide以及血液腫瘤藥物Pomalidomide等產品上市進度均按計畫推進。

沈燁表示，美時目前現金部位仍超過2億美元，因大型併購案帶來新增負債，利息費用上升將直接影響去年的EPS表現，為了優先償還部分債務，降低利息支出並支撐獲利表現，因此現金股利配發相對保守，2025年股利每股配2.69元，包括現金股利2.56元及股票股利0.13元，待財務結構回到穩健水準後，未來配息可望能達到更高水準。

美時

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