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華固配息8元、配股0.5元 現金殖利率6.9％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華固（2548）18日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利8元、股票股利0.5元，依今日收盤價115.5元計算，現金殖利率約6.9％。

華固2025年稅後純益32.41億元，年增132.83％，每股稅後純益（EPS）10.15元，為華固第12度賺進一股本。華固表示，去年交屋個案為「華固得月」、「大安學府」及商辦案「華固中央置地」等。

華固今年起將調高股利政策，華固表示，過去股利政策相對保守，僅以5元為地板價，但未來3年在完工交屋入帳下，將採取更積極的態度，皆採高配息、以每年現金股利發放率七至八成為目標。

交屋上，華固表示，今年完工個案3案，包括2個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，今年目標是將「華固時代置地」整棟銷售完並認列。

此外，華固未來3年完工量大致底定，2027年完工量205億元，2028年來到高峰，完工量達429億元，2029年完工量166億元，且多數建案銷售表現都不錯，相當穩定。

華固

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