高雄銀法說會／2025年淨收益、稅後純益雙位數成長 再創歷史新高

高雄銀（2836）18日舉行法說會，由總經理張榮泰主持，並公布2025年經營績效，全年淨收益50.21億元、稅前盈餘15.67億元、稅後純益12.78億元，皆創下歷史新高，其中，2025年淨收益較2024年成長14.52%、稅前盈餘年成長19.2%、稅後純益年成長32.99%，皆有雙位數成長。

高雄銀行總經理張榮泰在法說會上表示，2024年3月完成50億元現金增資後，除改善高雄銀行資本適足率，更讓業務動能大幅成長，2025年第4季單季放款平均餘額2,292億元，較2024年同期增加110億元，成長5.04%；存款平均餘額3,024億元，較同期增加163億元，成長5.70%；受惠於存放款成長，2025年淨收益50.21億元，較前一年度增加6.36億元，成長14.52%。

高雄銀行2025年底資本適足率為15.21%，較2024年底增加1.93個百分點；第一類資本比率及普通股權益比率也比2024年底分別增加0.77個百分點及增加0.74個百分點。

在高資產財管業務方面，高雄銀行在今年1月已正式開辦高資產財富管理業務，並規劃於第2季進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，有望進一步挹注手續費收入。

高雄銀行日前董事會已決議2025年普通股股利分配案，每股擬配發0.4元現金股利及0.1元股票股利，總股利來到0.5元。