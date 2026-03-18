振大環球「鎖料」因應油價上漲、馬廠喜迎轉單效益 股價勁揚8%

振大環球（4441）無懼中東局勢升溫推升油價、牽動成衣原料成本，旺季訂單原料已提前鎖定，成本控管能力穩健，加上中東局勢帶動轉單機會浮現，法人看好後市動能，激勵18日股價走強，盤中來到224元，漲幅約8.7%。公司表示，目前截至8月已接訂單、生產與出貨情況皆正常，原物料價格波動對公司營運影響有限。

振大指出，年度銷售旺季聖誕節與感恩節訂單所需原料均已買定，生產與出貨節奏穩定。至於明年春夏季服飾訂單，由於距離實際生產仍有約半年時間，現階段尚無須過度憂心未來變數因素。且在原料結構方面，公司成衣布料聚酯纖維約占30%，聚酯纖維與油價連動性較高，在近期原油價格上漲情況下，公司整體原料成本受影響程度相對有限。

此外，公司長期與客戶及上游布料供應商維持穩定合作關係，在價格協商及成本管理方面具備高度彈性。此外，因近期中東局勢加速供應鏈重組，部分品牌與通路商已主動接洽振大，評估將原亞洲產區訂單轉移至馬達加斯加產區，並已有客戶啟動驗廠程序，未來將有機會打入新客戶供應鏈。

振大表示，相較於短期原料價格變化，目前市場更需要關注的是全球通膨與景氣循環對消費需求的影響。公司主要客戶以高性價比及運動需求品牌為主，需求相對穩定，在景氣波動環境下仍展現相對韌性，目前整體訂單能見度仍達半年。公司說明，在供應鏈掌握度高、客戶需求穩定的基礎下，公司對今年整體展望仍維持正向營運成長看法。