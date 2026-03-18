儒鴻法說點火飆漲5%！法人點名三大利多 無懼 Lululemon 利空

儒鴻（1476）法說行情點火，本土法人普遍給予買進評價，激勵18日股價走強，盤中一度衝上390元，漲幅約5.1%。市場解讀，此次法說釋出多項正向訊號，在地緣政治不確定升溫之際，仍展現營運韌性，帶動買盤進場。

即便儒鴻大客戶Lululemon發布預測，連續第二年獲利下滑，本季財測令人失望，不過，儒鴻今日股價表現未受明顯干擾。儒鴻總經理洪瑞廷於昨日法說會也指出，目前前五大客戶結構未見顯著變化，整體接單動能仍維持穩定。

觀察法人看好儒鴻後市，主要聚焦三大原因。首先，新品動能持續發酵，成為支撐獲利關鍵。儒鴻近年積極推動產品升級，將產品重心由傳統運動機能服飾，延伸至結合舒適與時尚的「wellness」與「all-day wear」領域。隨新品占比穩步提升，帶動產品單價（ASP）上行，布料與成衣均有成長空間，並有助毛利率維持甚至不排除後續上修。

其次，供應鏈韌性強化，在戰爭與原料波動下仍具抗壓能力。面對美伊戰爭推升油價、帶動石化原料價格上漲，市場一度憂心供應鏈再現亂流，不過儒鴻透過多元採購與長期供應商合作機制，目前未見斷料風險，僅針對部分關鍵原料進行選擇性備料，加上主要出貨市場以美國為主，航運影響有限，使整體營運維持穩定，優於市場原先預期。

第三，長線成長動能明確，包括擴產與轉單機會同步浮現。儒鴻持續推進印尼新廠布局，未來將導入更高自動化設備，有助提升生產效率與降低人力成本，為中長期營運增添動能。同時，隨中東局勢影響部分產能，品牌端已開始評估轉單至東南亞供應鏈，儒鴻具備快速反應能力，有機會承接相關訂單，成為潛在成長催化劑。