東元攻AI代理應用商機

東元（1504）昨（17）日於2026智慧城市展展出「智慧能源管理平台」。總經理高飛鳶指出，東元由設備商轉為能源服務商，整合軟硬體提供AI Agent（AI 代理）決策中樞，已切入紡織、石化及醫療院所。子公司東訊總經理田瑛睿表示，隨解決方案趨於完整，軟體業務具三位數增長潛力，帶動集團設備與電力工程收益。

東元首推自製「功率調節系統」（PCS），主打國產化。高飛鳶強調，PCS為儲能核心，結合能源管理系統（EMS），緩解大戶超額契約容量的電價壓力。在國道休息站建置EV充電樁與儲能場域，並於多個工業廠區落地。

東元與鴻海宣布策略合作後，高飛鳶表示，東元也爭取鴻海全球廠區節能商機。公司在磁懸浮冰水主機、高效馬達具垂直整合優勢，已採集通訊數據與硬體能效經驗，爭取客戶認可，目標將能源架構導入更多科技供應鏈廠區。

看好美國AI基礎電力設施需求，高飛鳶觀察GTC大會趨勢，擴建資料中心前，電力設施擴容需求優於預期。電力級變壓器商機將早於資料中心本體發生，東元透過美國子公司加速出貨。法人分析，電力級產品毛利較高，出貨量增將成為美國市場成長主力。

高飛鳶表示，看好馬來西亞半導體與泰國PCB產業群聚。隨供應鏈外移，新廠要求碳足跡管理、電力韌性需求，新東元自製PCS符合趨勢，吸引客戶洽談，結合各產業Know-how，協助海外台商在建廠初期導入能耗模擬。

東元指出，目前案場規模多在千萬至上億元，毛利表現優好，儲能案場建置快，為近期主要動能。公司提供模組化與集中式PCS，加速切入台灣儲能市場。法人看好節能設備與軟體平台雙軌並進，帶動後續長期維運服務訂單。

展望後市，東元提供轉型所需軟硬整合能力。例如近期與慈濟醫院簽署備忘錄，進行深度節能合作，即整合空調、電力等五大耗能系統，建立能效基準並優化HVAC能效。東元逐漸由硬體供應商跨足系統決策領域，強化能源管理市場利基和客戶黏著度。