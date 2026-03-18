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台康乳癌藥 賣向歐洲

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台康生技（6589）昨（17）日宣布，授權給製藥大廠Sandoz AG銷售的乳癌和胃癌生物相似性藥品Herwenda（EG12014 Trastuzumab Biosimilar 150毫克，靜脈注射使用），已於斯洛伐克完成市場准入並上市銷售，為在歐洲首個商業化市場。

台康表示，Herwenda在2023年11月即取得歐盟執委會核准上市，2025年9月收到歐洲藥品局（EMA）上市後變更原有製劑生產廠許可核准函，台康竹北商業化蛋白質原料藥廠也已由歐盟實地查核，並取得歐盟GMP廠認證。成功轉廠核准後，Herwenda將在新製劑廠生產150毫克產品，同時新廠也將生產420毫克大包裝Herwenda，在核准後將陸續推出。

台康指出，Herwenda適用於治療人類表皮生長因數受體2陽性（HER2陽性）乳腺癌和轉移性胃癌，這與EMA批准的對照生物藥Herceptin適應症相同。

台康生技指出，每年有超過37.5萬名歐洲女性被診斷出乳腺癌，並有9.58萬人死於該病。胃癌是所有癌症類型中第六常見的，每年導致10.7萬人死亡，是歐洲癌症相關死亡第四常見原因，羅氏在2025年該產品（Herceptin）銷售為10.28億瑞士法郎，及其生物相似藥銷售額也達6,9億美元。

癌症 斯洛伐克 胃癌

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