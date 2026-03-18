國光生聯貸 獲超額認購

國光生技（4142）昨（17）日與台灣土地銀行等十家銀行團簽訂45億元聯合授信案，看好國光生發展前景、體認疫苗為國家重要產業，金融界反應熱烈，超額認購達150%。

土銀總經理張志堅指出，疫苗產業涉及國家安全與防疫韌性，銀行樂於扶植對國家有正面意義的企業；國光生董事長詹啟賢強調，超額認購代表金融界對國光團隊的肯定，將珍惜並善用資金，國光生與世界衛生組織（WHO）簽約打入國際防疫產業鏈，除善盡國產疫苗自給自足的社會責任，也將持續與國際大廠合作。

這項由詹啟賢與張志堅代表簽約的45億元聯合授信案，由土銀統籌主辦，參與的銀行團包括一銀、兆豐、安泰、合庫、農業金庫、彰銀、板信、台企銀及台中銀等十家銀行，超額認購超過150%，不過仍依土銀建議依原額度簽約，資金用途為擴大營運及營業周轉金需求。

詹啟賢指出，2011年以來這是第四次到土銀與銀行團簽聯貸案，國光生是台灣唯一取得歐盟及美國FDA認證的疫苗廠，存在目的是在國家面臨危機時，有能力自給自足生產疫苗保護國人。疫苗產業資金及人力需求極大，在取得資金挹注後，更有信心持續與國際大廠技術合作，參與開發生產。

國光生表示，國光流感疫苗不僅供國人施打，也出口東南亞、東歐等地，更向巴西申請藥證，已通過巴西GMP查廠，預備進入南半球市場；破傷風類毒素更是台灣唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年至少穩定供應100萬劑，不僅滿足疫苗自給自足，更有餘力供應國際。

由國人自主開發的安特羅腸病毒疫苗自2023年取得台灣藥證後，2025年安特羅腸病毒71型疫苗公開完整三期臨床試驗數據顯示保護力達99.21%。安特羅積極拓展東南亞市場，已在澳門、越南、泰國等地申請藥證，並與印尼最大民營生物製劑公司ETANA簽訂銷售合約，布局東協市場，安特羅腸病毒疫苗列入WHO清單後，將加速腸病毒疫苗國際化，從東南亞再推廣到全世界。