櫻花邁入業績百億時代

櫻花營收逾百億，獎勵員工大撒幣。台灣廚衛電龍頭品牌櫻花集團（9911）正式跨越百億元營收門檻，邁入企業發展新里程碑。董事長張永杰在春酒活動上宣布，發放5,000萬元「百億特別獎金」，回饋所有員工的努力與貢獻。

台灣櫻花去年合併營收102.74億元、年增7%，稅後純益13.72億元、年增5.4%，每股稅後純益6.27元，營收、獲利同創歷史新高，正式宣告集團進入「百億新紀元」。董事會已通過，每股擬配發5元現金股利，配息率達79.7%。

張永杰強調，櫻花集團長期重視「幸福企業」文化，強調企業成長必須與員工共享成果。隨著公司營運規模持續擴大、營收與獲利穩定成長，公司也持續透過各項制度與激勵機制回饋員工，讓團隊在企業發展過程中共同參與、共享成果。

此次百億特別獎金的發放，不僅是對員工努力付出的肯定，也展現櫻花持續打造幸福職場與凝聚團隊向心力的企業文化。春酒現場氣氛熱烈，不少員工對公司跨越百億里程碑與特別獎金感到驚喜與感動。

2026年延續成長動能，累計前兩月合併營收19.6億元，較去年同期成長6.5%，顯示在跨越百億門檻後，企業營運仍維持穩健成長節奏。

張永杰表示，此次突破百億營收里程碑，象徵公司自2019年啟動的「五年成長策略」已穩步落實。櫻花五年來聚焦「新產品、新事業、新市場」三大布局，以既有廚衛電與整體廚房事業的穩定獲利為基礎，持續投入新事業發展。