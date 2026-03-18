儒鴻第2季有望迎轉單

戰爭影響紡織鏈，儒鴻有韌性。成衣大廠儒鴻（1476）總經理洪瑞廷昨（17）日指出，美伊戰爭對品牌端下單心態帶來微幅干擾，訂單能見度約六個月，未來一季十分明確，四個月以後雖部分轉趨觀望，但比例不高，上半年營運仍按計畫穩定推進。

洪瑞廷指出，這波戰爭對儒鴻的直接衝擊，主要仍集中在上游原料價格波動，而非出貨端。此外，儒鴻也透露，隨中東部分成衣生產供應鏈受波及，已有品牌客戶詢問轉單可能性，看好東南亞既有供應鏈反應速度快、韌性較高，相關專案目前仍在討論與盤點中，預估轉單效益有機會在第2季末、第3季顯現。

儒鴻昨（17）日舉辦法說會，由洪瑞廷主持，他坦言，受美伊戰爭與中東衝突影響，上游石化原料價格已明顯上行，部分成衣原料市場牌價普遍上調約一成，聚酯、尼龍等均感受到上行壓力。

不過，儒鴻也指出，該公司將透過多元供應來源（multi-source）與長期合作供應商體系，現階段尚未出現斷料風險，並將依最壞情境評估，選擇性提高特定原料備料與庫存水位，以確保供料穩定。

在成本控管上，儒鴻強調，原物料價格上揚不會立即反映在當期報價，而是會依照與各品牌客戶既定的price meeting（報價會議）節奏協商調整，將油價、原料漲幅等因素納入下一輪議價內容。洪瑞廷說，現階段Spandex（氨綸）價格相對穩定，尚未出現明顯漲價，反倒是polyester、nylon漲幅較為明顯；但因公司生產具有前置期，目前出貨所需原料多已在一至兩個月前鎖定，短期內對出貨與接單影響有限，但不排除透過後續議價機制逐步轉嫁成本壓力。

展望今年營運，儒鴻維持正向看法，公司設定除2月受工作天數影響外，每月營收力拚維持在30億元以上，同時，預估今年布料ASP可望呈低個位數成長，成衣ASP則有機會達高個位數至低雙位數增幅，成長動能仍主要來自新品導入。公司指出，去年第2季後毛利率由25%回升，關鍵即是新品占比提升，目前新品占比約15%。