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中鋼新盤價 看漲千元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中東戰火激化能源與海運成本大增，中鋼（2002）明（19）日將開出4月與第2季盤價，估每公噸大漲1,000元的機率大增，中下游大廠燁輝、裕鐵盛餘新光鋼可望跟進，預期將同步反映千元漲幅，鋼市將迎來新一波漲價潮。

上市鋼廠主管說，中東戰爭美國、伊朗與以色列三個國家都不喊停，國際原油、天然氣價格扶搖直上，每桶已達100美元，鋼鐵是高耗能產業，軋鋼等生產線很多製程都是以天然氣為燃料，另鋅錠也漲，烤漆所用的油漆同樣來自石化產品，從上游煉鋼到鍍鋅烤漆鋼捲原料全部大漲，再加上全球海運費跳漲40%以上，「4月若不漲，會賠死」。

上市鋼廠主管表示，市場預期鋼鐵漲勢正在快速升溫，中鋼4月盤價每公噸大漲1,000元以上機率明顯升高，背後關鍵不只是亞洲補庫與原料反彈，更重要的是中東衝突已對鋼鐵成本鏈形成全面壓力。

商情顯示，土耳其長材與小鋼胚價格本周續揚，已成為中東戰事外溢效應最直接受惠者，土耳其國內鋼筋價格近二天再漲10美元，出廠價來到每公噸585美元。進口小鋼胚報價升至約每公噸520美元。

更值得注意的是，伊朗小鋼胚供應缺口擴大，迫使買方轉向亞洲尋料，帶動出口商報價全面墊高，戰火明顯催化鋼鐵半成品向上墊高。

中鋼專家說，近期新台幣貶值，進一步提升國際鐵礦報價，新加坡交易所4月鐵礦基準價一度跳升逾4%，來到每公噸108.95美元、創1月以來高點，鐵礦砂站回高檔區，對亞洲鋼廠4月盤價構成直接成本支撐。

中國大陸1至2月鐵礦砂進口逾2.1億公噸、年增10%，反映鋼廠需求並不疲弱，加上大陸鋼市對基建與高科技投資刺激仍有期待，凸顯原料成本走升時，需求端腳步跟上，鋼廠更有條件順勢轉嫁。

戰事導致中東原油供應受阻，荷莫茲海峽封鎖，能源價格走高、海運與保險成本上升，對鋼鐵這類高耗能、重物流產業的成本效果非常直接，換句話說，如果中鋼4月盤價大漲1,000元以上，是包括能源、航運、半成品與原料價格同步被推高的結果，因此市場認同度將相當高。

影響所及，中下游鋼廠燁輝、裕鐵、盛餘、新光鋼等重點大廠下個月內外銷盤價勢必同步大漲，鋼市迎來大復甦，後市可期。

新光鋼 盛餘 裕鐵

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