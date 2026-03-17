儒鴻法說會／美伊戰火燒到成衣鏈！總座揭原料漲價壓力 轉單效應浮現

中東戰火外溢、油價飆動，全球紡織供應鏈拉警報。成衣大廠儒鴻（1476）17日舉辦法說會，總經理洪瑞廷坦言，受美伊戰爭與中東衝突影響，上游石化原料價格已明顯上行，部分成衣原料市場牌價普遍上調約一成，聚酯、尼龍等均感受到上行壓力。不過，公司透過多元供應來源（multi-source）與長期合作供應商體系，現階段尚未出現斷料風險，並將依最壞情境評估，選擇性提高特定原料備料與庫存水位，以確保供料穩定。

洪瑞廷指出，這波戰爭對儒鴻的直接衝擊，主要仍集中在上游原料價格波動，而非出貨端。此外，戰爭對品牌端下單心態帶來微幅干擾。目前訂單能見度維持約六個月，未來三個月訂單十分明確，四個月以後雖可見部分末端需求轉趨觀望，但比例並不高，整體上半年營運仍按計畫穩定推進。公司也透露，隨中東部分成衣生產供應鏈受波及，已有品牌客戶詢問轉單可能性，看好東南亞既有供應鏈反應速度快、韌性較高，相關專案目前仍在討論與盤點中，預估轉單效益有機會在第2季末、第3季顯現。

在成本控管上，儒鴻強調，原物料價格上揚不會立即反映在當期報價，而是會依照與各品牌客戶既定的price meeting（報價會議）節奏協商調整，將油價、原料漲幅等因素納入下一輪議價內容。洪瑞廷說，現階段Spandex（氨綸）價格相對穩定，尚未出現明顯漲價，反倒是polyester、nylon漲幅較為明顯；但因公司生產具有前置期，目前出貨所需原料多已在一至兩個月前鎖定，短期內對出貨與接單影響有限。

儒鴻因應原料大波動的主要方式包括多源採購策略，也與上游供應商保持高頻率聯繫，內部每天甚至召開一至兩場會議，持續追蹤原料供應、庫存與風險變化。公司認為，台灣紡織上下游在關鍵時刻展現高度協同能力，有助降低突發國際事件對營運造成的衝擊。

展望今年營運，儒鴻維持正向看法，公司設定除2月受工作天數影響外，每月營收力拚維持在30億元以上，同時，預估今年布料ASP可望呈低個位數成長，成衣ASP則有機會達高個位數至低雙位數增幅，成長動能仍主要來自新品導入。公司指出，去年第2季後毛利率由25%回升，關鍵即是新品占比提升，目前新品占比約15%。

就產品趨勢來看，洪瑞廷認為，well-being與all-day wear相關產品仍是今年重要成長主軸。這類產品並非快時尚，而是從運動機能延伸至全天候穿著情境，更強調功能性、時尚感與親膚手感，內部也看好該類產品後續貢獻度持續提升。

產能布局方面，儒鴻表示，印尼第三期新廠資本規模與前兩座工廠相近，預計今年下半年動工，採逐廠開出模式，最快明年下半年才會有新產能貢獻，2027年第4季正式投產後開始提列折舊。新廠將導入更多自動化設備，以優化直接人工配置，提升整體製造效率。

至於市場關注的毛利率展望，儒鴻指出，目前28%至32%的區間預估，尚未把油價上漲等不利成本因素納入，但公司對毛利率改善樂觀，主因仍在於新品開發帶來的溢價空間。若原料價格持續攀升，也不排除透過後續議價機制逐步轉嫁成本壓力。