快訊

中選會人事改口？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」下午改稱人選未定

TWICE登大巨蛋倒數 官方緊急宣布「多賢沒辦法來了」

去不成兒子畢典！法官駁回柯文哲解除境管案「我與日本無引渡機制」

聽新聞
0:00 / 0:00

儒鴻：中東戰事轉單效應 審慎樂觀今年營收拚新高

中央社／ 台北17日電

紡織股王儒鴻今天舉行法人說明會，面對美伊戰爭帶來新變數，總經理洪瑞廷表示，目前訂單能見度維持6個月，由於戰事造成中東許多紡織廠遭封鎖，儒鴻有機會逆勢受惠轉單效應，並審慎樂觀預估今年營收挑戰2022年的歷史高點397.36億元。

洪瑞廷今天表示，美伊戰事延燒，造成上游原料價格大漲，甚至可能出現短缺，儒鴻持續追蹤並高度關注，公司內部每天都有相關會議，目前為止暫時還沒有看到斷料風險或危機。

原料價格方面，洪瑞廷指出，包括聚酯和尼龍的牌價平均上漲約1成左右，但儒鴻與上游廠商為長期合作關係，多數訂單在接單時就把原料先鎖住，目前為止受影響不大，儒鴻針對少數特殊性原料，擬增加備貨比例。

洪瑞廷表示，美伊戰事造成中東地區許多紡織廠被Lockdown（封鎖），最近品牌端確實正在盤點，希望找替代供貨，前來討論接洽，儒鴻不排除有機會受惠轉單效應。

洪瑞廷強調，經過去年的關稅，今年以來紡織業復甦態勢明顯，儒鴻訂單能見度仍維持6個月。

儒鴻已公布今年前2月營收新台幣60.21億元，年增0.97%。儒鴻財務長林芬如補充，如扣除匯率因素，實際出貨成長幅度更大。整體而言，洪瑞廷樂觀預估，除了2月工作天數較少，儒鴻今年單月營收應該都可以維持在30億元以上水準，對於全年營收挑戰2022年的歷史高點397.36億元「審慎樂觀」。

至於獲利率方面，洪瑞廷表示，今年毛利率目標暫時訂在28%至30%區間，惟透過新品導入與策略調整，後續希望有機會上調。

美伊戰爭 法人說明會 營收

延伸閱讀

尤昭文：戰爭利空鈍化 今年台股有機會看到4萬點

石化鏈面臨斷料危機 部分產品「一天一價」

福貞去年營運落底 今年客戶下單回升、營收挑戰百億元新高

AI浪潮抗衡美伊戰爭不確定性 國泰、台大上調台灣經濟成長率至5.8%

相關新聞

儒鴻法說會／美伊戰火燒到成衣鏈！總座揭原料漲價壓力 轉單效應浮現

中東戰火外溢、油價飆動，全球紡織供應鏈拉警報。成衣大廠儒鴻（1476）17日舉辦法說會，總經理洪瑞廷坦言，受美伊戰爭與中東衝突影響，上游石化原料價格已明顯上行，部分成衣原料市場牌價普遍上調約一成，聚酯、尼龍等均感受到上行壓力。不過，公司透過多元供應來源（multi-source）與長期合作供應商體系，現階段尚未出現斷料風險，並將依最壞情境評估，選擇性提高特定原料備料與庫存水位，以確保供料穩定。

長虹2025年 EPS 6元 配息5.5元

長虹昨（16）日公告，2025年稅後純益17.43億元，年減23.46%，每股稅後純益（EPS）6元。董事會決議，擬配發每股現金股利5.5元，依昨日收盤價75.3元計算，現金殖利率7.3%。

台中銀保守看獲利展望

台中銀（2812）昨（16）日舉行法人說明會，會中指出，截至今年2月底，獲利雖有顯著成長，但近期受美伊戰爭影響，對銀行獲利看法偏向保留，若戰爭能在短期內結束，獲利展望依舊抱持正向看待；另外，今年放款業務也將進入調整期。

永豐餘：漿價明顯上行

紙漿漲價潮一波波。永豐餘集團旗下華紙（1905）、永豐餘昨（16）日同步召開法說會，華紙總經理陳瑞和表示，近兩個月各類紙業原料齊漲，其中，短纖紙漿每公噸價格已上漲120美元，漿價呈現明顯上行趨勢，帶動紙品售價逐步回穩。

振大環球2025年 EPS 14.79元

成衣大廠振大環球（4441）昨（16）日公布2025年財報，儘管去年成衣產業面臨挑戰，但公司在主要客戶需求強勁支撐下，營收仍展現顯著成長，2025年全年稅後純益9.3億元，與前年比微減，每股純益（EPS）14.79元。

三商家購加盟數創高

三商家購（2945）旗下品牌美廉社參與「2026台北春季國際連鎖加盟大展」，推出展場限定「0 元加盟金」優惠及全新升級的「分潤+」加盟專案，展期四天共累計200餘件加盟意向成交，創下美廉社加盟歷史新高紀錄。三商家購表示，未來目標將加盟占比提升至50%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。