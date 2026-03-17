儒鴻：中東戰事轉單效應 審慎樂觀今年營收拚新高

紡織股王儒鴻今天舉行法人說明會，面對美伊戰爭帶來新變數，總經理洪瑞廷表示，目前訂單能見度維持6個月，由於戰事造成中東許多紡織廠遭封鎖，儒鴻有機會逆勢受惠轉單效應，並審慎樂觀預估今年營收挑戰2022年的歷史高點397.36億元。

洪瑞廷今天表示，美伊戰事延燒，造成上游原料價格大漲，甚至可能出現短缺，儒鴻持續追蹤並高度關注，公司內部每天都有相關會議，目前為止暫時還沒有看到斷料風險或危機。

原料價格方面，洪瑞廷指出，包括聚酯和尼龍的牌價平均上漲約1成左右，但儒鴻與上游廠商為長期合作關係，多數訂單在接單時就把原料先鎖住，目前為止受影響不大，儒鴻針對少數特殊性原料，擬增加備貨比例。

洪瑞廷表示，美伊戰事造成中東地區許多紡織廠被Lockdown（封鎖），最近品牌端確實正在盤點，希望找替代供貨，前來討論接洽，儒鴻不排除有機會受惠轉單效應。

洪瑞廷強調，經過去年的關稅，今年以來紡織業復甦態勢明顯，儒鴻訂單能見度仍維持6個月。

儒鴻已公布今年前2月營收新台幣60.21億元，年增0.97%。儒鴻財務長林芬如補充，如扣除匯率因素，實際出貨成長幅度更大。整體而言，洪瑞廷樂觀預估，除了2月工作天數較少，儒鴻今年單月營收應該都可以維持在30億元以上水準，對於全年營收挑戰2022年的歷史高點397.36億元「審慎樂觀」。

至於獲利率方面，洪瑞廷表示，今年毛利率目標暫時訂在28%至30%區間，惟透過新品導入與策略調整，後續希望有機會上調。