富邦金法說／壽險順利接軌是否重啟併購？韓蔚廷這樣說

富邦金（2881）2025年法說會由總經理韓蔚廷主持，富邦全年稅後純益1,209.4億，EPS為8.37元，皆居金控之冠。被問到今年經營最大挑戰，他說是戰爭，另美國最高法院否決川普關稅，稅率重新談希望不要太差，這也是變數，不過對全球基本面AI發展應用樂觀，只是消息容易造成市場波動，為資產投資挑戰。

法人關注如今接軌IFRS17後是否開始評估併購，韓蔚廷坦言接軌前評估態度謹慎，但其實一直都有在看國內外機會，只要對中長期綜效有幫助都會評估。

展望今年投資策略，富壽認為美國經濟基本面穩健，近期市場受中東戰局影響波動，後續觀察對通膨經濟成長影響，目前維持現金充裕高水位，有機會在利率高檔時投放歐美國家海外債使經常性收益上升，仍看好AI（人工智慧）產業，審慎樂觀，另會布局高殖利率股票增加股利收入。預期避險前後的淨利息收入優於去年。目前對全年股債配比無重大調整。

接軌IFRS17後富壽金融資產重分類將帳列AC債券佔比由60%降至50%，股票原先覆蓋法占比32%，重分類到其他綜合損益約14%。損益表（FVTPL）部位以基金居多，股票佔比不高，且一有部分是分紅保單。

富邦金首席經濟學家羅瑋估計，中東衝突關鍵點落在4月中旬，即開打到現在若無法在六周告段落，對全球經濟影響進一步加大，連帶影響市場穩恐慌加劇。如果油價繼續維持100美元，聯準會降息時程將會延後，油價如果上升到150美元恐出現停滯性通膨。