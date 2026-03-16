富邦金法說會／股利配發率政策40至50%不變 現金為主、股票股利留伏筆

富邦金（2881）16日召開2025年法說會，由總經理韓蔚廷主持，全年稅後純益1,209.4億元，EPS為8.37元，皆居金控之冠。投資人關注今年股利，韓蔚廷多次重申「股利政策沒有改變」，配發率政策40-50%不變，以現金股利為主，至於會不會有股票股利則需討論。法人預估若以50%分配率高標計，現金股利上看4元水準。

富邦金16日法說會首度說明今年正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度(TIS)影響。富壽接軌後有三大利多，包括清償能力無虞，且目標是在無須採用淨資產過渡措施下，於15年以內盡早達成TIS 125%~140%目標，以及預期接軌後維持穩定TIS比率，提高人壽配息能見度，人壽股利上繳以調整後獲利為計算基礎，將依主管機關規範申請及核可發放股利。富壽並宣示長期ROE目標超過10％，調整後獲利容易達成，調整前也有機會超過10%。

會後媒體詢問人壽股利上繳展望，韓蔚廷笑稱站在金控立場當然是希望上繳愈多愈好，多多益善，這麼多投資人對股利期望也不能忽視，但他相信未來會更穩定，金控資產轉投資子公司資本，現金股利來源為子公司上繳，當上繳充足時現金股利發放政策彈性就更大。但最主要是相關規範還未完全定案。

富壽主管說明，根據主管機關先前說法，即便採用過度措施也不妨礙向主管機關申請現金股利發放，只是遊戲規則目前還沒出來，富壽過去幾年還是持續盈餘上繳，公司能證明清償能力允當且獲利穩健之下，主管機關對資本市場需發放股利給股東或上繳金控政策應無改變。

富壽也說明實施IFRS 17與TIS實施重點與實際影響數，IFRS 17改變財報表達方式，不改變公司經營實質與獲利能力。IFRS 17基礎下淨值約5,345億元，較IFRS 4基礎淨值減少逾900億元，反映負債評價方式變化及金融資產重新指定，不過，調整後淨值納入稅後CSM，反映未來利潤潛力，調整後淨值8,571億元，較原IFRS 4基礎淨值增加約2,267億元或36%。對金控淨值若加計稅後CSM調整後達1.23兆元，較IFRS 4基礎淨值上升26%。

富壽CSM餘額4,032億元，年增13%，成長主要來自新契約貢獻，於保險服務期間逐期釋放貢獻未來獲利，未來幾年預期CSM餘額平均成長10-15%，每年攤銷率6%。外價金餘額1,421億元為業界最高。整體而言，富壽要對外傳達三個核心訊息：高利率保單少（約15%）接軌負擔輕；CSM餘額加上每年目標新契約CSM 500億元挹注，並釋放至損益表貢獻獲利後可穩定成長；獲利展現韌性、調整後淨值提升、資本穩健。此外，預計今年先發行400億元次債。