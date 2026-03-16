富邦金羅瑋：若油價飆至150美元 全球恐陷停滯性通膨

中東戰火持續，富邦金總經理韓蔚廷今天坦言，今年看到最大不確定性就是中東戰火；富邦金首席經濟學家羅瑋表示，若美伊戰爭拖延到4月底，將加大對全球經濟影響，如果油價飆漲到每桶150美元，全球經濟可能陷入停滯性通膨（Stagflation）。

另外，台灣央行將在19日舉行央行理監事會議，羅瑋預估，在外部環境詭譎多變下，央行不論在貨幣政策或房市信用管制上，應會「以靜制動」，維持現狀。

富邦金今天舉行2025年全年營運成果暨IFRS 17與新一代清償能力制度（TIS）法人說明會。法人高度關注美伊戰爭對今年總體經濟影響，以及富邦人壽在中東地區的曝險狀況。

羅瑋表示，若衝突延長至4月底，將嚴重影響全球經濟及金融市場的穩定性。

另外，美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）作為下任美國聯準會（Fed）主席，羅瑋表示，聽證會還沒排入議程，預計實際進入Fed發揮影響的時間點可能延後到6月底，在此情況下，若油價無法回落到80美元下，市場預期降息時程將更為延後。

羅瑋指出，華許政策重心是抑制通膨預期心理、放寬各種監管，以及加速美元貨幣流通速度，藉由這樣方式，中性利率水準可以下降到2.5%，因此今年、明年原本規劃各有2碼降息空間，若中東戰火讓市場通膨預期心理持續高漲，可能影響後續美國貨幣政策降息時程。

至於油價的影響，羅瑋引用IMF（國際貨幣基金組織）總裁的模擬情境並作進一步推估，若油價維持100美元、持續將近1年，全球經濟成長率下滑0.2到0.5個百分點，通膨將上升0.9個百分點，若油價每桶增加至150美元，經濟成長率下滑0.9到1.7個百分點，CPI會上升3.4個百分點。

他分析，後續要關注伊朗是否持續攻擊美國基地，其次為荷莫茲海峽是否恢復運作，以及伊朗最高領導人接班是否順暢，若4月底都沒有正向發展，衝擊影響可能延長。

他進一步解釋，各國央行最重視控制通膨預期，若最惡劣狀況下，油價每桶上漲到150美元，全球恐將陷入停滯性通膨，即經濟停滯與通貨膨脹並存的困境。因停滯性通膨讓經濟活動放緩，各國央行也不見得因此升息。

針對曝險部位，富邦人壽資深協理鮑華玲指出，富邦人壽中東地區曝險約新台幣2200億元，但主要是信評A級以上的主權債，集中在沙烏地阿拉伯、卡達與以色列，考慮中東國家具備售油財富，短期出口中斷不影響償付能力，短期波動應屬有限，將密切注意後續發展。