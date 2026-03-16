南山人壽2025年合併稅後純益290億元 EPS 1.97元

南山人壽16日公布2025年底財報，合併稅後純益約290億元，合併資產總值約5.6兆元，合併股東權益約3,571億元，每股盈餘（EPS）為1.97元；累計合併新契約保費約930億元，較去年同期增加約10%，累計合併總保費約2,943億元。

南山人壽指出，2025年業績動能主要來自高保障門檻商品、投資型商品以及躉繳型固定商品之穩健貢獻；同時，因持續推出貼合國人醫療照護需求之新商品，醫療險業績維持穩定成長，進一步支撐整體表現，2025全年累計合併新契約保費約930億元，較去年同期成長約10%，累計合併總保費約2,943億元。

2025年受新台幣升值影響，使公司產生淨兌換損失；然因2025年採用外匯價格變動準備金新制及人身保險業責任準備金計提基礎調整，抵消部分損失，累計南山人壽2025年全年合併稅後純益約290億元，較去年同期減少。

作為永續健康領航者，南山人壽致力提供完整保險商品及全方位服務，協助客戶應對超高齡社會下的長壽、健康及長照風險。2025年，南山人壽長照險新契約保費年增逾五成，穩居台灣長照險市場的領導品牌；A&H商品新契約保費亦穩健成長，為公司持續累積厚實的CSM。

展望2026年，南山人壽秉持「質量並重」的策略核心，以保障型商品為推動主軸，聚焦於傳統型期繳以及A&H商品銷售，輔以投資型商品貢獻穩定的手續費收入，並藉由銷售A&H商品，有效充實公司CSM，站穩壽險健康第一品牌，協助及照顧更多保戶，讓「未來有備而來」。