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富邦金2025年EPS 8.37元稱冠金控 股利配發率維持40至50%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦金控今(16)日舉行2025年全年法說會，由總經理韓蔚廷主持，公布2025年全年財務數字及營運狀況。圖／富邦金控提供
富邦金控今(16)日舉行2025年全年法說會，由總經理韓蔚廷主持，公布2025年全年財務數字及營運狀況。圖／富邦金控提供

富邦金控（2881）今（16）日舉行2025年全年法說會，公布去年稅後淨利達1209.4億元，每股盈餘（EPS）8.37元，雙雙居金控業之冠。對於市場關注的股利政策，富邦金總經理韓蔚廷表示，今年股利政策維持不變，將以調整後獲利作為基礎，配發率維持40%至50%，並以現金股利為主。

韓蔚廷指出，實際股利仍須綜合考量子公司上繳能力、資本適足狀況、金融市場環境、股東期待及同業發放水準等因素。他也提到，今年外部經營環境仍存在三大變數，包括中東戰事帶來的地緣政治風險、美國關稅政策仍需重新談判的不確定性，以及AI產業發展帶動金融市場波動，金融機構需持續關注市場變化。

從整體經營表現來看，富邦金控2025年總資產達12.9兆元、年增6.7%，淨值9,826億元、年增3.3%，普通股每股淨值63.30元，均創歷史新高；資產報酬率（ROA）0.97%，股東權益報酬率（ROE）12.51%，整體獲利能力維持金控業領先地位。

各子公司表現亦維持穩健。富邦人壽2025年稅後淨利626.5億元，續居壽險業第一；台北富邦銀行稅後淨利363.4億元，年增19.5%，再創歷史新高；富邦證券受惠台股交投熱絡，稅後淨利105.9億元；富邦產險則因業務結構優化與風險控管強化，稅後淨利69.7億元、年增130.9%，市占率持續居市場龍頭。

富邦金控董事長蔡明興表示，未來將持續推動「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，並深化銀行、人壽、證券與產險核心業務發展，透過數位化與AI應用提升營運效率與客戶體驗，同時在穩健風控下拓展海內外市場，以掌握金融市場長期成長機會。

台北富邦銀行 蔡明興 股利 富邦金 金融市場

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