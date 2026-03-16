富邦金2025年EPS 8.37元稱冠金控 股利配發率維持40至50%

福貞-KY（8411）16日表示，公司去年第4季轉盈，整體營運已在去年落底，今年主要客戶下單明顯升溫，且因應原物料價格上揚，鋁罐等產品價格平均調漲10%，預期將反映在營收及獲利成長，全年營收有機會挑戰百億以上新高。

2026-03-16 18:36