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福貞今年營收叩關百億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

福貞-KY（8411）昨（16）日表示，公司去年第4季轉盈，整體營運已在去年落底，今年主要客戶下單明顯升溫，且因應原物料價格上揚，鋁罐等產品價格平均調漲10%，預期將反映在營收及獲利成長，全年營收有機會挑戰百億以上新高。

福貞2025年第4季合併營收24.04億元，為歷史同期次高，第4季毛利率回升至9.67%，創近四個季度新高，獲利能力大幅提升，繳出單季稅後純益4,414萬元，較第3季轉盈，每股稅後純益0.2元。

福貞去年受新台幣升值波動，影響上半年整體營運表現，全年合併營收91.87億元、年增2.6%，續創歷史新高，但稅後虧損1.5億元，每股稅後虧損0.69元，董事會通過，每股擬配發0.1元現金股利

福貞強調，集團持續強化營運體質，優化產能效率，使營運自第2季起逐季改善，第4季轉盈，預期營運已在去年落底，今年獲利表現可望升溫。

營收 現金股利 新台幣

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