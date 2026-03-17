福貞今年營收叩關百億

視陽（6782）因應矽水膠彩片需求強勁，啟動史上最大擴產計畫。視陽昨（16）日表示，該公司自去年底起加速產能布局，今年第3季起月產能將從4,900萬片提升至5,500萬片，並在明年第1季進一步提高至6,300萬片。

2026-03-17 00:42