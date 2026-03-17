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三商家購加盟數創高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

三商家購（2945）旗下品牌美廉社參與「2026台北春季國際連鎖加盟大展」，推出展場限定「0 元加盟金」優惠及全新升級的「分潤+」加盟專案，展期四天共累計200餘件加盟意向成交，創下美廉社加盟歷史新高紀錄。三商家購表示，未來目標將加盟占比提升至50%。

隨著創業風潮升溫，具低成本與穩定現金流特性的社區型零售通路，逐漸成為許多創業者投入市場的重要選擇。三商家購表示，本次推出的「分潤+」加盟專案，分潤制度全面升級，分潤區間由過去65%與100% 提升至70%至110%，最高可享110%超額分潤，將依據店型、營運條件與經營模式進行認定，讓準加盟主能依個人條件與風險承受度，選擇最適合自己的門市與分潤方案，也能讓加盟主經營成果更直接反映在收入上。

此外，三商家購表示，美廉社自開放加盟以來，加盟成效持續攀升。在「全分潤專案」及加盟展限定0元加盟金的帶動下，2025年全年加盟占比年增10%，達37%。

創業 美廉社

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