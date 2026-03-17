汽車零組件廠 旺季不旺

汽車零組件廠今年2月營收普遍衰退，除了2月營業天數減少之外，銷美國關稅可望調降卻又尚未調降，使得客戶端延後出貨，零組件廠旺季業績卻不如預期，營運有壓。

龍頭大廠東陽（1319）就指出，汽車零組件尤其是碰撞件在冬天屬於剛性需求，都是傳統旺季，不過今年第1季客戶端等候關稅調降，訂單需求明顯降低，客戶僅維持目前確實用到的量，庫存水位降至極低，主要就是等候關稅確定降下來之後才建立庫存。

另一家汽車零組件大廠倉佑則指出，部分船公司因假期調整航運船期，使部分訂單出貨時程遞延，影響營收表現。

倉佑補充，旗下燃油車相關產品需求仍保持穩健成長動能，來自美洲、歐洲及亞洲地區主要車用客戶的訂單需求持續增加，帶動傳動系統關鍵零組件出貨保持一定水準。同時，公司亦持續推動產品多元化發展，目前包括電動巴士零組件、產業機械設備零組件及半導體設備零組件等多項新產品正處於打樣與驗證階段。

麗清指出，照明市場仍維持長期成長趨勢，特別是在新能源車與智慧車輛快速發展帶動下，LED車燈與相關控制模組需求將持續擴大，麗清亦持續深化與主要車燈系統供應商及品牌車廠的合作基礎，同時積極推動產品技術升級與製造效率提升，並持續強化全球供應鏈布局。