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視陽擴產 規模史上最大

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

視陽（6782）因應矽水膠彩片需求強勁，啟動史上最大擴產計畫。視陽昨（16）日表示，該公司自去年底起加速產能布局，今年第3季起月產能將從4,900萬片提升至5,500萬片，並在明年第1季進一步提高至6,300萬片。

現有訂單方面，視陽表示，隨亞洲市場彩色隱形眼鏡需求持續升溫，該公司現有產能幾乎滿載，上半年訂單已排滿至6月，彩片訂單更延伸至第3、4季。

視陽表示，今年第1季啟動新增800萬片月產能擴產計畫，為公司成立以來最積極的一次擴產行動。相關產線建置已於第1季啟動，設備導入與無塵室建置約需六至九個月，預計最快今年第3季起陸續開出，並在第4季至明年第1季逐步放量。

此次擴產是在馬來西亞廠區，新增產能皆可生產彩色隱形眼鏡，產品以矽水膠彩片與恆定彩片為主。公司表示，目前歐美市場仍以透明片為主，但亞洲市場對彩片需求明顯更為強勁，帶動整體產能利用率長期維持在九成以上，今年上半年更已達滿載狀態，也是公司決定加速擴產的重要原因。

從市場結構來看，日本與中國大陸市場表現尤其突出。視陽表示，2025年日本市場營收年增約兩成，大陸市場更成長約四成，主要受惠彩片新品上市帶動需求。今年主要市場仍可望維持雙位數成長動能。日本方面，目前合作的OEM與子公司代工客戶已超過30家，矽水膠彩片新品上市後市場反應熱烈，今年仍將持續推動新品。

至於美國市場，去年因關稅政策與客戶提前拉貨效應影響，需求出現回落。不過公司已與客戶重新洽談新的成長計畫，市場預期今年可望逐步恢復成長動能。

產品結構方面，公司近年積極拓展散光片產品線，目前已有二至五家客戶導入。去年散光片營收占比仍為低個位數，今年預期可提升至低至中個位數水準，隨整體營收規模擴大，相關產品的絕對營收金額亦將明顯成長。

市場 日本 隱形眼鏡

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