快訊

愛來不來！護航荷莫茲海峽換川習會 中共不可能

陽光行動／學者質疑 肺癌篩檢恐促過度治療

盼川習會改期！川普：因戰爭關係 已要求中國大陸推遲一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

振大環球2025年 EPS 14.79元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
振大環球董事長許公任。聯合報系資料照
振大環球董事長許公任。聯合報系資料照

成衣大廠振大環球（4441）昨（16）日公布2025年財報，儘管去年成衣產業面臨挑戰，但公司在主要客戶需求強勁支撐下，營收仍展現顯著成長，2025年全年稅後純益9.3億元，與前年比微減，每股純益（EPS）14.79元。

振大環球指出，2025年第2季受美國關稅與匯率影響，並認列一次性匯兌每股損失約4元，對全年獲利造成短期影響；若排除上述非經常性因素，仍呈現成長格局。

董事會同日亦通過股利分派案，擬配發每股現金股利10.8元，股利配發率提升至73%，顯示公司對未來營運展望的信心，強化配息政策；以昨日收盤價209.5元計算，現金殖利率為5.15%。

振大環球去年第4季合併營收為17.96億元，年增26.35%；稅後純益2.36億元，年增率達104%，單季EPS 3.4元，明顯躍升，遠高於2024年同期的1.9元。第4季毛利率達24.8%，毛利結構重新回到穩定水準。

展望2026年，公司預期全年營收可望雙位數成長，日前振大環球也公布前二月合併營收，較去年同期成長超過三成且連續兩個月刷新高點，在成衣產業傳統淡季下，展現淡季不淡的實力與競爭力，營運動能強勁。

在成長動能方面，電商客戶持續受惠線上消費趨勢，成長潛力明確；美國大型運動通路需求強勁，訂單可望維持雙位數成長，公司亦同步積極布局運動類型新客戶，擴大未來動能。

在產能配置上，近期中東局勢加速全球供應鏈重組，也凸顯非洲免稅產區的競爭優勢，成為客戶轉單的首選。公司馬達加斯加ESG新廠預計第3季完工投產，可望吸引更多品牌客戶洽談合作。

另一方面，公司亦加速推進越南產能布局，以因應客戶快單需求成長，未來亦不排除朝合資或併購方向發展，更強化上下游整合與產能彈性。

整體而言，振大環球表示，隨客戶結構、產品組合與產能布局到位，未來三年成長動能具體可期，營收規模與獲利能力有望同步推升至新階段。

營收 客戶 現金股利

延伸閱讀

福貞去年營運落底 今年客戶下單回升、營收挑戰百億元新高

永豐餘法說會／越南擴產 北越新廠第2季起貢獻營收

騰輝財報／2025年EPS 4.85元 擬配息3.35元

視陽矽水膠彩片需求爆滿、啟動史上最大擴產 股價飆逾6%創四個月新高

相關新聞

長虹2025年 EPS 6元 配息5.5元

長虹昨（16）日公告，2025年稅後純益17.43億元，年減23.46%，每股稅後純益（EPS）6元。董事會決議，擬配發每股現金股利5.5元，依昨日收盤價75.3元計算，現金殖利率7.3%。

台中銀保守看獲利展望

台中銀（2812）昨（16）日舉行法人說明會，會中指出，截至今年2月底，獲利雖有顯著成長，但近期受美伊戰爭影響，對銀行獲利看法偏向保留，若戰爭能在短期內結束，獲利展望依舊抱持正向看待；另外，今年放款業務也將進入調整期。

永豐餘：漿價明顯上行

紙漿漲價潮一波波。永豐餘集團旗下華紙（1905）、永豐餘昨（16）日同步召開法說會，華紙總經理陳瑞和表示，近兩個月各類紙業原料齊漲，其中，短纖紙漿每公噸價格已上漲120美元，漿價呈現明顯上行趨勢，帶動紙品售價逐步回穩。

振大環球2025年 EPS 14.79元

成衣大廠振大環球（4441）昨（16）日公布2025年財報，儘管去年成衣產業面臨挑戰，但公司在主要客戶需求強勁支撐下，營收仍展現顯著成長，2025年全年稅後純益9.3億元，與前年比微減，每股純益（EPS）14.79元。

三商家購加盟數創高

三商家購（2945）旗下品牌美廉社參與「2026台北春季國際連鎖加盟大展」，推出展場限定「0 元加盟金」優惠及全新升級的「分潤+」加盟專案，展期四天共累計200餘件加盟意向成交，創下美廉社加盟歷史新高紀錄。三商家購表示，未來目標將加盟占比提升至50%。

視陽擴產 規模史上最大

視陽（6782）因應矽水膠彩片需求強勁，啟動史上最大擴產計畫。視陽昨（16）日表示，該公司自去年底起加速產能布局，今年第3季起月產能將從4,900萬片提升至5,500萬片，並在明年第1季進一步提高至6,300萬片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。