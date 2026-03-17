永豐餘：漿價明顯上行

紙漿漲價潮一波波。永豐餘集團旗下華紙（1905）、永豐餘（1907）昨（16）日同步召開法說會，華紙總經理陳瑞和表示，近兩個月各類紙業原料齊漲，其中，短纖紙漿每公噸價格已上漲120美元，漿價呈現明顯上行趨勢，帶動紙品售價逐步回穩。

不過，華紙表示，後續漿價是否持續上漲，仍須觀察終端需求與供應鏈狀況。

紙漿價格走勢方面，陳瑞和指出，除了需求提高，今年木材價格明顯走高，帶動短纖紙漿2月每公噸上漲100美元，本月再漲20美元，目前價格已來到每公噸約620美元；長纖紙漿本月每公噸上漲10美元，目前價格約落在每公噸720至730美元區間。木片價格也上漲，目前約每公噸175至215美元。

此外，近期因部分化工產品需求增加，帶動標籤相關產業活絡，日前市場出現一波搶單需求。

成本方面，華紙指出，近期原料與運費上揚，加上能源價格波動，均推升製造成本。另，造紙相關化工原料價格亦蠢蠢欲動，未來若持續上漲，也將進一步增加生產成本壓力。

市場需求端則仍偏向觀望。陳瑞和表示，雖然市場普遍預期價格上漲，但實際漲幅仍不明確，客戶目前訂單與出貨節奏都較為謹慎，市場上也較少出現長單。

綠色能源布局方面，陳瑞和表示，台東廠已委由三越企業建置東部最高效率的沼氣發電設施，預計2027年底完工。公司規劃至明年底前，花蓮、高雄與台東廠的綠電將逐步到位，目前整體綠電占比約達八成。

工紙事業方面，永豐餘目前主要布局台灣、中國大陸與越南三大市場。永豐餘總經理駱秉正表示，台灣市場受惠人工智慧與智慧製造導入，及成本結構改善，去年第4季來營運表現相對穩定；越南市場在關稅因素逐步消化後，去年下半年後需求明顯回升，加上供應鏈移轉帶動需求成長；至於中國大陸市場，整體需求仍偏疲弱，內需市場動能不足，加上關稅因素仍具不確定性，市場供需仍呈現供過於求。

因應越南市場成長，永豐餘持續擴大當地布局。除北越河南廠擴建產線，公司也與相關企業沈氏印刷合資，在北越新建紙器廠，皆預計今年第2季貢獻營收。