福貞去年營運落底 今年客戶下單回升、營收挑戰百億元新高

福貞-KY（8411）16日表示，公司去年第4季轉盈，整體營運已在去年落底，今年主要客戶下單明顯升溫，且因應原物料價格上揚，鋁罐等產品價格平均調漲10%，預期將反映在營收及獲利成長，全年營收有機會挑戰百億以上新高。

福貞2025年第4季合併營收24.04億元，為歷史同期次高，第4季毛利率回升至9.67%，創近四個季度新高，獲利能力大幅提升，繳出單季稅後純益4,414萬元，較第3季轉盈，每股稅後純益0.2元。

福貞去年受新台幣升值波動，影響上半年整體營運表現，全年合併營收達91.87億元、年增2.6%，續創歷史新高，但稅後虧損1.5億元，每股稅後虧損0.69元，董事會通過，每股擬配發0.1元現金股利。

福貞強調，集團持續強化營運體質，優化產線產能效率，使營運自第2季起逐季改善，第4季轉盈，預期營運已在去年落底，今年獲利表現可望升溫。

福貞執行副總經理李毓嵐指出，每年11月至隔年1月為產業需求最盛時期，福貞繼今年1月營收12.07億元再創單月新高之後，2月與前二月合併營收均為同期新高，顯示客戶對終端銷售市場信心回溫。

儘管3月份將進行例行性歲修，部分設備進入調整階段，但仍看好第1季營收表現將優於去年同期，且前二月平均毛利率可維持去年第4季水準，第1季營運有望淡季不淡。

隨著產品外包裝的個性化，及與特殊IP聯名設計需求持續提升，福貞也推出迷你罐和IP聯名鋁罐，提供小容量與多樣化產品。觀察客戶目標情況，不論是國際品牌、中國大陸本土品牌或區域型品牌，對今年市場需求與營運展望均偏向正面。

值得注意的是，受近期原物料鋁價上漲影響，部分客戶為因應價格波動，並看好2026年銷售前景，已提前下訂預期訂單。

李毓嵐指出，目前正與多家合作夥伴洽談後續訂單安排，期望透過長期合作機制，在確保供應穩定的同時，與客戶創造雙贏局面，並審慎觀察後續中東戰爭的時間是否拉長，而對鋁材價格的變化。

福貞近年積極擴增產線與新建生產基地，包括山東廠新增二片式鋁罐產線、深化華北市場布局而建置的陝西新廠，以及興建永定廠以滿足客戶充填需求，逐步完善集團在金屬包裝產業的產能布局。

福貞表示，隨著各產線陸續投產並提升產能利用率，在2025年營運落底之後，預期2026至2027年將逐步發揮整體綜效，同時隨中國大陸製罐產業競爭環境逐步回歸理性，整體營運可望維持穩健成長。

在生產與物流布局上，福貞採區域就近供貨策略，中國大陸多個生產基地，服務不同市場並進行產銷聯動，此布局可降低運輸成本並縮短交貨時間，提高供應穩定性，同時透過跨廠區產能調度，提升接單彈性與供貨穩定性並降低換線損失，進一步帶動集團營收及營運動能表現。

展望後市，福貞說，將致力於提升集團全廠產能利用率與優化產品組合，並積極開發高附加價值特製罐產品，滿足食品罐客戶需求，以提升高毛利產品比重，帶動整體營運效率與獲利能力。

隨著中國大陸推出多項擴大服務消費政策，預期將帶動飲料市場需求回升，進一步推升金屬包材使用量，對公司營運形成中長期支撐，整體營運動能可望維持穩健成長。