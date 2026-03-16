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CSM挹注獲利動能 南山人壽前二月獲利108億元、年增逾38%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

南山人壽2月獲利動能強勁，2026年2月份合併稅後純益為新台幣69.0億元，月成長高達74.24%、年成長逾25%，主要受惠於合約服務邊際（CSM）的累積，保險本業表現亮眼，加上穩定的經常性收益，及掌握市場波段實現資本利得，累計前2月稅後純益約為108.6億元，年成長38.52%。

南山人壽2月合併新契約保費約新台幣51億元，以高保障型商品、理財型商品、及投資型年金商品為銷售主力，並聚焦銷售高價值保險商品，有助累積CSM，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

南山人壽在今年1月1日首次適用IFRS17新會計準則，在IFRS 17下，CSM係為衡量保險公司未來利潤的重要指標。作為全台灣最大的獨立壽險公司，南山人壽持續專注保險本業，以長期穩健經營為原則，注重價值增長，致力推動保障型與A&H商品轉型，積極厚植CSM，餘額將近新台幣3,800億元，預計未來每年釋放率約6%～7%，達成每年新契約CSM逾550億元的目標，為公司帶來穩定且可持續的收益來源。

南山人壽 資本利得 商品

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