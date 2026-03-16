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群光處分116張緯穎股票 處分利益達3,152萬元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
群光大樓。記者葉信菉／攝影
群光大樓。記者葉信菉／攝影

群光（2385）16日公告處分緯穎（6669）116張股票，每單位平均價格約3,289元，交易總金額約3.81億元，處分利益約3,152萬元。

群光表示，取得與處分目的均為投資。根據公告指出，群光尚有11張緯穎股票，累積持股比例為0.006%。

群光去年稅後淨利65.85億元，年減27%，每股純益9.05元。公司預期，今年影像產品新品齊發，加上強化AI賦能應用，成為營運成長一大引擎；鍵盤受惠LED背光高階筆電鍵盤滲透率提升，全年營收不看淡。

群光去年第4季因整併東莞廠產能，退租茂瑞廠，整合至自有廠房，加上提列資產減損，合計一次性費用約4億餘元，影響每股純益0.46元，加上人民幣升值，匯損約3.8億元，單季稅後純益7.54億元，季減64%，年減68%，每股純益1.04元。

群光2月營收63.73億元，月減17%，年減12.5%；前二月合併營收140.68億元，年減5%。展望未來，法人估計，群光今年營收有望重返千億元大關，全年挑戰賺一個股本。

股票 每股純益 群光 營收 緯穎

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