群光處分116張緯穎股票 處分利益達3,152萬元

美國總統川普15日在空軍一號受訪證實，已要求約7個國家派軍艦護航荷莫茲海峽，但至今無人響應，即使展開護航行動，也難以保證航運安全。法人指出，船舶現在需改在替代港口卸貨，使物流停滯、航程拉長，同時改航線也降低船舶周轉率，VLCC（油輪）受短期供需失衡支撐，帶動運價維持高位。新興（2605）16日股價衝上漲停板38.2元，成交量增至5.6萬張。

2026-03-16 15:27