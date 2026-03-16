永豐餘法說會／越南擴產 北越新廠第2季起貢獻營收

永豐餘（1907）16日舉辦法說會，說明今年的營運展望。受惠於越南市場需求強勁與供應鏈移轉效益，永豐餘北越廠區持續擴產，其中河南廠新產線預計今年上半年開始貢獻營收；面對宏觀經濟環境的不確定性，公司持續推動多元化業務與產品組合，強化整體獲利體質。

在工紙事業方面，永豐餘目前主要布局台灣、中國大陸與越南三大市場。永豐餘總經理駱秉正表示，台灣市場受惠於人工智慧與智慧製造導入，以及成本結構改善，自去年第4季以來營運表現相對穩定；越南市場則在關稅因素逐步消化後，去年下半年後需求明顯回升，加上供應鏈移轉帶動需求成長；至於中國大陸市場，整體需求仍偏疲弱，內需市場動能不足，加上關稅因素仍具不確定性，市場供需仍呈現供過於求。

因應越南市場成長，永豐餘持續擴大當地布局。除北越河南廠擴建產線外，公司也與相關企業沈氏印刷合資，在北越新建紙器廠，該廠已於去年動工，預計今年第2季開始貢獻營收；至於中國大陸市場，永豐餘目前主要布局紙器廠，受原物料價格波動影響相對有限，目前沒有擴展規劃。

永豐餘表示，今年整體營運仍受到全球地緣政治等因素影響，相關變數可能對成本帶來壓力。不過公司持續透過提升自動化製造與導入人工智慧管理，以優化製造流程與營運效率，預期將對整體營運帶來正向發展。在不確定性仍高的情況下，新營運模式導入後的效益，預計將逐季顯現。

在減碳新事業方面，目前公司以輕資產模式推動減碳相關服務，未來效益規模將隨著服務客戶數與合作範圍擴大而逐步提升。

永豐餘2025年合併營收736.43億元，營業外收入約35.17億元，受惠投資收益增加，年成長21.7%。稅後純益約19.74億元，每股稅後純益1.19元，年成長21.4%。董事會通過核發每股現金股利新台幣1.0元，配發率達84%，實現連續九年配發現金股利。

展望今年，永豐餘投控將以「氣候科技產業」為轉型目標，突破既有產業基礎，注入AI科技思維，以醣經濟、生物材料與智慧環境技術，將氣候與環境挑戰轉化成新經濟模式。