快訊

竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

竹科變電所災情恐影響廠區？ 台積電回應了

獨／竹科台電變電所爆炸起火 3人遭炸傷1人無生命跡象

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐餘法說會／越南擴產 北越新廠第2季起貢獻營收

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
永豐餘總經理駱秉正。記者侯思蘋／攝影
永豐餘總經理駱秉正。記者侯思蘋／攝影

永豐餘（1907）16日舉辦法說會，說明今年的營運展望。受惠於越南市場需求強勁與供應鏈移轉效益，永豐餘北越廠區持續擴產，其中河南廠新產線預計今年上半年開始貢獻營收；面對宏觀經濟環境的不確定性，公司持續推動多元化業務與產品組合，強化整體獲利體質。

在工紙事業方面，永豐餘目前主要布局台灣、中國大陸與越南三大市場。永豐餘總經理駱秉正表示，台灣市場受惠於人工智慧與智慧製造導入，以及成本結構改善，自去年第4季以來營運表現相對穩定；越南市場則在關稅因素逐步消化後，去年下半年後需求明顯回升，加上供應鏈移轉帶動需求成長；至於中國大陸市場，整體需求仍偏疲弱，內需市場動能不足，加上關稅因素仍具不確定性，市場供需仍呈現供過於求。

因應越南市場成長，永豐餘持續擴大當地布局。除北越河南廠擴建產線外，公司也與相關企業沈氏印刷合資，在北越新建紙器廠，該廠已於去年動工，預計今年第2季開始貢獻營收；至於中國大陸市場，永豐餘目前主要布局紙器廠，受原物料價格波動影響相對有限，目前沒有擴展規劃。

永豐餘表示，今年整體營運仍受到全球地緣政治等因素影響，相關變數可能對成本帶來壓力。不過公司持續透過提升自動化製造與導入人工智慧管理，以優化製造流程與營運效率，預期將對整體營運帶來正向發展。在不確定性仍高的情況下，新營運模式導入後的效益，預計將逐季顯現。

在減碳新事業方面，目前公司以輕資產模式推動減碳相關服務，未來效益規模將隨著服務客戶數與合作範圍擴大而逐步提升。

永豐餘2025年合併營收736.43億元，營業外收入約35.17億元，受惠投資收益增加，年成長21.7%。稅後純益約19.74億元，每股稅後純益1.19元，年成長21.4%。董事會通過核發每股現金股利新台幣1.0元，配發率達84%，實現連續九年配發現金股利。

展望今年，永豐餘投控將以「氣候科技產業」為轉型目標，突破既有產業基礎，注入AI科技思維，以醣經濟、生物材料與智慧環境技術，將氣候與環境挑戰轉化成新經濟模式。

現金股利 市場 人工智慧 永豐餘

延伸閱讀

永豐餘法說會／大陸工紙需求弱、供過於求 越南今年擴產預計第2季投產

振大環球財報／2025年EPS 14.79元 每股擬配息10.8元、殖利率逾5%

華紙法說會／短纖每噸漲至620美元 原料、運費齊漲 市場觀望

視陽矽水膠彩片需求爆滿、啟動史上最大擴產 股價飆逾6%創四個月新高

相關新聞

群光處分116張緯穎股票 處分利益達3,152萬元

群光（2385）16日公告處分緯穎（6669）116張股票，每單位平均價格約3,289元，交易總金額約3.81億元，處分利益約3,152萬元。

永豐餘法說會／越南擴產 北越新廠第2季起貢獻營收

永豐餘（1907）16日舉辦法說會，說明今年的營運展望。受惠於越南市場需求強勁與供應鏈移轉效益，永豐餘北越廠區持續擴產，其中河南廠新產線預計今年上半年開始貢獻營收；面對宏觀經濟環境的不確定性，公司持續推動多元化業務與產品組合，強化整體獲利體質。

台中銀法說會／放款業務進入調整期 預期房市呈量縮價穩、區域分化

台中銀行（2812）16日舉行2025年度法人說明會，會中經營團隊對於今年度的放款業務釋出調整策略，其中，企金放款將以AI、半導體、綠能、醫療、生技作為策略產業，並逐步調升策略產業占全行授信占比；消金放款也不再追求擴張放款規模，而是著重聚焦結構性優化。對於今年度房市展望看法，預期仍呈現量縮價穩及區域分化格局。

永豐餘法說會／大陸工紙需求弱、供過於求 越南今年擴產預計第2季投產

永豐餘（1907）16日舉辦法說會，總經理駱秉正表示，目前中國大陸工紙市場需求仍偏疲弱、供需呈現供過於求，短期尚未看到明顯復甦力道；相較之下，越南市場受供應鏈移入帶動需求成長，公司在北越擴產與新設合資廠，預計今年第2季起逐步貢獻營收。同時，外界關注的碳費制度，公司去年已保守提列，實際繳納金額預估將低於提列數。

只能繞遠路！伊朗持續封鎖荷莫茲海峽 新興飆漲停

美國總統川普15日在空軍一號受訪證實，已要求約7個國家派軍艦護航荷莫茲海峽，但至今無人響應，即使展開護航行動，也難以保證航運安全。法人指出，船舶現在需改在替代港口卸貨，使物流停滯、航程拉長，同時改航線也降低船舶周轉率，VLCC（油輪）受短期供需失衡支撐，帶動運價維持高位。新興（2605）16日股價衝上漲停板38.2元，成交量增至5.6萬張。

華紙法說會／短纖每噸漲至620美元 原料、運費齊漲 市場觀望

華紙（1905）16日召開法說會，總經理陳瑞和表示，近期紙漿價格持續走高，短纖價格自去年第4季起至上月已累計上漲約100美元，本月預計再調漲20美元，每公噸將來到約620美元，整體市場仍呈現上行趨勢。不過，終端需求是否能持續支撐價格走高，仍需觀察供應鏈與市場需求變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。