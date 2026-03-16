台中銀法說會／放款業務進入調整期 預期房市呈量縮價穩、區域分化

台中銀行（2812）16日舉行2025年度法人說明會，會中經營團隊對於今年度的放款業務釋出調整策略，其中，企金放款將以AI、半導體、綠能、醫療、生技作為策略產業，並逐步調升策略產業占全行授信占比；消金放款也不再追求擴張放款規模，而是著重聚焦結構性優化。對於今年度房市展望看法，預期仍呈現量縮價穩及區域分化格局。

台中銀行2025年稅後純益90.57億元，年成長9.23%，每股稅後純益（EPS）1.53元，較2024年1.40元，成長9.29%。截至2025年底，合併資產規模已達1兆145億元，年成長4.36%。

針對銀行主要獲利動因，台中銀行2025年整體淨收益194.17億元，年增8.44%，其中，利息淨收益125.3億元，年成長9.28%，利息淨收益占銀行淨收益結構超過6成；手續費淨收益38.91億元，年成長9.33%；其他淨收益則為29.96億元，年成長4.03%。

截至2025年底，台中銀行總存款總額8,453億元，年增4.53%，其中，台幣存款占87.83%、外幣存款占12.17%；總放款餘額6,396億元，年增5.02%；其中消金放款略高於企金放款，消金放款餘額3,257億元，年增5.06%、企金放款餘額3,139億元，年增4.98%。總存放利差1.84%，相較於2024年底的1.75%上升。

資產品質方面，截至2025年底，逾放比率上升至0.24%，備呆覆蓋率也降至516.39%，經營團隊指出，逾放比率上升主因是有特殊案件未繳息，不過，特殊案件已在今年1月完成順利繳息，因此今年1月逾放比率已降至0.19%。

對於今年度的獲利展望，台中銀行指出，根據各家金融同業截至2月的自結獲利公告，普遍都有比去年同期成長，台中銀行截至2月也同樣有顯著性成長，主要原因來自資本市場表現佳帶動基金手收，但由於近期受到美伊戰爭影響，後續地緣政治變動將對於銀行獲利展望呈現較為保留的情況，倘若美伊戰爭能盡快結束，對於銀行獲利展望仍抱持正向發展。

談到今年對於企金業務策略，台中銀行指出，今年企金授信將以AI、半導體等電子產業、綠能、醫療及生技等產業及其上下游作為企金放款的策略產業，逐步調升策略產業占全行授信的占比，完成今年的轉型目標。

在不動產授信策略上，台中銀行也指出，將審慎評估土建融案件，並以財務健全、良好的建商，及區位條件佳、銷售具一定能見度的建案為主要合作對象，同時，也會持續關注都更及危老重建等政策支持案件，整體而言，在不動產授信業務仍秉持風險管控與資產品質優先為原則，且推動授信結構多元化，降低對單一產業的集中度。

對於消金業務的成長目標，台中銀行指出，今年消金業務策略將聚焦於結構性優化，在資金成本抬升的背景下，不再單純追求放款規模擴張，而是著重優化客群結構以及提升資本運用的效率，因此未來將與企金業務深度配合，透過產業鏈金融模式深化與策略性產業的客群連結，鎖定具有穩定收入與成長潛力客群，提供包含房貸、數位信貸的整合型金融服務，因此對於今年度的企金放款將採低度成長目標，成長率設定在2.25%。

至於今年的房市看法，台中銀行則認為，房市正處於去槓桿化與需求回歸理性的調整階段，在利率環境與政策性信用管制的影響下，投機性需求逐漸退場，市場回歸自用型剛性需求，展望2026年，整體房市預期仍呈現量縮價穩及區域分化的格局，交易量將較過去的高峰期有所收斂，預期價格則偏向相對穩定或是微幅下跌趨勢。