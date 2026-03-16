永豐餘法說會／大陸工紙需求弱、供過於求 越南今年擴產預計第2季投產

永豐餘（1907）16日舉辦法說會，總經理駱秉正表示，目前中國大陸工紙市場需求仍偏疲弱、供需呈現供過於求，短期尚未看到明顯復甦力道；相較之下，越南市場受供應鏈移入帶動需求成長，公司在北越擴產與新設合資廠，預計今年第2季起逐步貢獻營收。同時，外界關注的碳費制度，公司去年已保守提列，實際繳納金額預估將低於提列數。

駱秉正指出，全球地緣政治變化對能源、關稅與供應鏈帶來不確定性，也影響企業成本結構，但相關衝擊目前仍難以精準量化。不過公司近年持續推動自動化製造與AI智慧管理，透過數位化營運模式優化生產效率，相關效益已逐步顯現，預期未來幾季將持續反映在營運表現上。

在工紙事業方面，駱秉正表示，中國大陸市場目前需求疲弱，整體市場呈現供過於求的情況。在關稅政策仍具不確定性的情況下，市場難以判斷需求低迷究竟來自內需疲弱或貿易因素影響，但整體需求動能尚未出現顯著回升，至少至今仍未看到明確復甦跡象。

永豐餘指出，中國大陸市場短期仍呈現季節性波動，旺季時可能出現價格調整，但整體供需結構短期不易改變，公司目前仍維持既有策略，持續觀察市場變化再做調整。

相較之下，越南市場表現相對正向。永豐餘表示，隨著供應鏈持續移入東南亞，當地紙器需求持續成長，公司在北越已有擴產計畫，並與關係企業成立新的合資廠。其中一部分為既有產線擴產，另一部分為新設合資產線，預計今年第2季起開始逐步貢獻營收，未來產能將依市場需求逐步提升。

在台灣方面，駱秉正指出，公司導入人工智慧與智慧製造系統後，相關效益自去年第4季開始逐步顯現，生產效率與管理效能均有所提升，目前整體成本結構仍處於相對低檔，有助於提升營運穩定度。

外界關注碳費政策對企業營運的影響。駱秉正表示，紙漿與紙類產業屬於高碳洩漏風險行業，可適用優惠費率機制，費率可「乘以0.2」，公司去年已先行保守提列碳費準備，實際繳納金額預期將低於提列數。未來碳費將以費用方式逐月認列，待今年費率確定後，公司將依實際費率進行提列，預期可望出現回沖。

永豐餘日前公告2025年財報，全年合併營收736.43億元，營業外收入約35.17億元，受惠投資收益增加，年成長21.7%；稅後純益歸屬母公司19.74億元，每股稅後純益（EPS）1.19元，年成長21.4%。董事會並通過配發每股現金股利1元，配發率約84%，連續九年配發現金股利。