富邦金法說會／富壽去年股海大賺1,703億 至2月底尚有未實現利得900億

富邦金（2881）16日舉行法說會，核心子公司富邦人壽2025年稅後淨利626.5億元，避險後經常性收益率較去年同期提升，總投資報酬率為4.90%。全年股票已實現損益達1,703.7億元，年成長10.2%；適時實現資本利得，國內、外股票報酬率分別為28.82%及18.58%均超越大盤指數；現金則維持相對高水位，將視市況調整配置。截至2月底帳列綜合損益股票未實現利得900億元，公司強調「數字非常漂亮」。

富邦人壽2025年初年度保費、續年度保費與總保費收入均位居業界第二。避險後經常性收益率較去年同期提升，總投資報酬率為4.90%。外匯價格變動準備金餘額1,421億，為業界最高。富邦人壽以分紅商品為主力，帶動初年度保費年成長3.1%；續年度保費與2024年相當，總保費收入年成長1%。在初年度保費收入方面，商品銷售持續朝向分期繳及保障型等高CSM商品為主，分期繳占比由58.2%提升至60.8%，同時，美元分紅型商品銷售佳，帶動外幣保單占比由41.2%提升至51.9%，有利提升資產與負債之幣別匹配；初年度等價保費方面，傳統壽險分期繳商品銷售比重提升至70.5%，FYPE/FYP逾45%高於業界平均；VNB達253億元。銷售通路上，來自北富銀及業務員等自有通路貢獻初年度保費72.6%，其中業務員通路FYP成長17%，銀行通路聚焦銷售分期繳商品。

投資組合上，2025年適時實現股票資本利得，國內、外股票報酬率均超越大盤指數；現金維持相對較高水位，將視市況動態調整資產配置。海外固定收益資產部分，則以北美、投資等級公司債及金融債為主，而經常性投資收益金額與2024年接近，股票現金股利上升主要反映台股配息增加，抵銷基金收益分配減降，此外，避險及匯兌後投資報酬率下降，主要反映2025年上半年台幣升值、外價金新制等影響；2025年下半年匯兌利益，均提存至外匯準備金，若還原與上半年相同基礎下，2025年避險及匯兌後投資報酬率為5.42%。

避險組合部分，因美國降息，台美利差縮減，外匯交換支出持續改善，且受惠於經常性避險成本下降，避險後經常性收益率較去年同期上升。自2026年起，多項新制因應匯兌波動管理，影響匯兌損益之外幣資產，納入FVTPL股票與基金，另有匯兌會計新規及外價金機制，使整體匯兌波動顯著下降；避險成本則主要來自外匯交換支出、外價金固定提存之費用。而最新外匯價格變動準備金制度，採雙軌設計，將進一步提升因應匯率波動之能力；投資報酬與負債成本則維持正利差。富邦人壽2025年底淨值比約11.3%，與2024年底接近，同期間另有外匯準備金淨增1,206億計提於負債，RBC達434%。