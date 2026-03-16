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只能繞遠路！伊朗持續封鎖荷莫茲海峽 新興飆漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
新興（2605）16日股價衝上漲停板38.2元，成交量增至5.6萬張。記者胡經周／攝影
新興（2605）16日股價衝上漲停板38.2元，成交量增至5.6萬張。記者胡經周／攝影

美國總統川普15日在空軍一號受訪證實，已要求約7個國家派軍艦護航荷莫茲海峽，但至今無人響應，即使展開護航行動，也難以保證航運安全。法人指出，船舶現在需改在替代港口卸貨，使物流停滯、航程拉長，同時改航線也降低船舶周轉率，VLCC（油輪）受短期供需失衡支撐，帶動運價維持高位。新興（2605）16日股價衝上漲停板38.2元，成交量增至5.6萬張。

衛報分析指出，儘管美以兩國每天仍以空襲展現壓倒性優勢，但戰略主動權可能正在流失。倫敦國王學院教授Peter Neumann認為，美國幾天來一直找不到應對封鎖的辦法，這意味海峽是否重開，最終取決於德黑蘭。許多分析人士認為，美國正逐漸陷入一場遠比預期更漫長的戰爭。

本土大型投顧發布產業報告指出，受惠於西非鐵礦場產能釋放、地緣政治導致航程加長，以及中國大陸農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價出現「淡季不淡」的趨勢。

散裝族群受惠三大核心動能推升運價：一、西芒度鐵礦場長水路效應：位於幾內亞的西芒度（Simandou）鐵礦場已於2025年11月投產，其11,000海浬的超長航程顯著增加海岬型（Capesize）船舶需求，預計未來兩年供需將持續緊繃。

二、受美伊衝突與對俄制裁影響，航程增加30-50％，導致油輪（VLCC）運價自2025年10月起快速飆升。三、季節性需求重啟：中國大陸農曆年後開工將帶動原物料回補需求，加上中、美關稅協議下2,000萬噸黃豆預計於3月起陸續啟運，有利於巴拿馬型（Panamax）船舶需求。

法人表示，目前最青睞的船型為Capesize（海岬型）與VLCC（油輪）。新興擁有三艘30萬噸級巨型油輪於Tanker International運營池，根據池內點數分配收益，法人看好後續可望受惠油價租金上揚。

德黑蘭 地緣政治 油輪 荷莫茲海峽

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