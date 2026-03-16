富邦金法說會／2025年大賺1,209億元 EPS 8.37元 穩坐金控獲利王

富邦金控（2881）16日舉行2025年全年法說會，公布2025年財務數字及營運狀況。全年稅後淨利1,209.4億，每股盈餘(EPS)8.37元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠。旗下子公司亦表現亮眼，富邦人壽稅後淨利位居市場第一；台北富邦銀行稅後淨利續創歷年新高；富邦證券稅後淨利亦創歷史新高；富邦產險稅後淨利年增130.9%。

截至2025年底，富邦金控總資產近12.9兆元、年成長6.7%，淨值9,826億元、年增3.3%，普通股每股淨值達63.30元，均為歷史新高。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.97%與12.51%。

富邦金控積極落實ESG四大策略 持續發揮金融影響力

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，攜手子公司發揮金融影響力。同時也持續推進綠色金融投融資，2025年達2.7兆元，目標2030年達2.9兆元。投資及承保面2025年提出更積極之脫碳時程，目標2030年底前，全面退出燃料煤相關產業，2040年底前，全面退出非典型油氣相關產業。

展望未來，富邦金控也將持續深化銀行、人壽、證券及產險核心業務發展，持續整合資源，深化客群經營，擴大規模、發展財富管理及跨售潛力，同時以數位及AI驅動營運升級提升客戶體驗及優化服務效率，並運用金融專業朝永續發展、在穩健風控下拓展海內外市場，以掌握市場前景與機會。

台北富邦銀行2025年獲利續創歷史新高 重要業務持續穩健成長

台北富邦銀行2025年稅後淨利363.4億元，年增19.5%，續創歷年同期新高。整體淨收益年增12.6%，其中，利息淨收益年增14.1%，反映存放款規模成長及淨利差提升；手續費淨收益年增13.4%，反映財管及信用卡業務持續貢獻手續費收入成長，其中，財管淨手收年增12.3%，主要來自於共同基金及銀行保險收入成長帶動，信用卡淨手收年增11.5%，主係海外消費提升及部分權益調整帶動。

授信部分，整體授信餘額年增10.1%，企業授信方面，受惠於國內大型企業及海外聯貸動撥使外幣授信年增13.3%，而中小企業授信成長也帶動台幣授信年增13.2%；個人授信方面，房屋貸款餘額年增7.7%、其他個人授信年增38.1%。存款部分，台、外幣存款分別年增8.5%及3.4%，帶動整體存款年成長6.6%。2025年淨利差(NIM)年增6bps，反映存放結構優化；存放利差年增15bps，主係存款利率下降。資產品質方面，逾放比及備抵呆帳覆蓋率維持良好，各項業務資產品質維持穩健。

富邦證券重要業務市場排名維持前三大 富邦產險市占率續居市場龍頭

2025年全球股市經歷震盪後快速反彈，台股市場交投熱絡，指數持續走升突破歷史新高，富邦證券2025年稅後淨利105.9億元，年增5.7%；經紀、融資、借券等重要業務市場排名維持前三大，利息及承銷業務收入成長帶動其他收入成長，其中台債承銷2025年市占為第一。展望未來，富邦證券將持續提升核心業務市占，全面推動財管轉型並優化數位服務，同步透過「富邦AI PRO」全面提升客戶服務。

受惠於業務結構優化及強化品質控管，富邦產險2025年稅後淨利69.7億元，年成長130.9%；簽單保費收入成長4.9%，市占率達23.7%，續居市場龍頭。自留綜合率83.9%，較去年同期進一步優化，主因業務結構調整及風險控管良好。投資報酬率為5.6%，反映投資績效穩健。

富邦銀行(香港)稅後淨利大幅成長 富邦華一存放款規模與資產品質維持穩健成長

2025年富邦銀行(香港) 稅後淨利較去年同期大幅成長51.8%，主要受惠整體規模成長及提存費用減少，抵銷淨利差因市場利率下滑而年減7bps影響。放款年增23.1%，主係企業及金融機構貸款成長帶動；存款年增21.7%，成長動能主要來自零售存款。

富邦華一銀行稅後淨利年增31.0%，主係利息淨收益增加。公司及零售放款均呈雙位數成長，帶動整體放款年增19.0%；公司存款成長則帶動整體存款年增16.6%。同時，因線上零售貸款占比提升及美元存款減降，帶動2025年淨利差(NIM)年增78bps；資產品質持續維持穩健。