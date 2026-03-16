振大環球財報／2025年EPS 14.79元 每股擬配息10.8元、殖利率逾5%

振大環球（4441）16日公布2025年財報，去年第4季合併營收為17.96億元，年增26.35%；稅後純益2.36億元，年增率達104%，單季EPS 3.4元，明顯躍升，遠高於2024年同期的1.9元。第4季毛利率達24.8%，毛利結構重新回到穩定水準。

儘管去年成衣產業面臨挑戰，但公司在主要客戶需求強勁支撐下，營收仍展現顯著成長，2025年全年合併營收為74.8億元，年增28.28%，創歷史次高水準；全年稅後純益9.3億元，年減0.04%，EPS 14.79元。

公司指出，2025年第2季受美國關稅與匯率影響，並認列一次性匯兌損失約4元，對全年獲利造成短期影響；若排除上述非經常性因素，全年整體營運仍呈現成長格局。董事會同日亦通過股利分派案，擬配發每股現金股利10.8元，股利配發率提升至73%，顯示公司對未來營運展望的信心，調高配息政策；以16日收盤價209.5元計算，現金殖利率為5.15%，配息水準亦為同業前段。

展望2026年，公司預期全年營收可望雙位數成長，並以2025年的成長幅度作為內部努力方向；日前公司也公布前2月合併營收，較去年同期成長超過3成且連續兩個月刷新高點，在成衣產業傳統淡季下，展現淡季不淡的實力與競爭力，營運動能強勁，市場法人認為，開年表現優於預期，公司全年成長目標達成率可望維持在高檔水準。

在成長動能方面，電商客戶持續受惠線上消費趨勢，成長潛力明確；美國大型運動通路需求強勁，訂單可望維持雙位數成長，公司亦同步積極布局運動類型新客戶，擴大未來動能。在產能配置上，近期中東局勢加速全球供應鏈重組，也凸顯非洲免稅產區的競爭優勢，成為客戶轉單的首選。公司馬達加斯加 ESG 新廠預計第3季完工投產，可望吸引更多品牌客戶洽談合作。另一方面，公司亦加速推進越南產能布局，以因應客戶快單需求成長，未來亦不排除朝合資或併購方向發展，更強化上下游整合與產能彈性。

整體而言，振大環球營運持續在成長軌道，2026年在開年動能明顯優於去年營運，隨客戶結構、產品組合與產能布局到位，未來三年成長動能具體可期，營收規模與獲利能力有望同步推升至新階段。