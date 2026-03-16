華紙法說會／短纖紙漿兩月漲120美元 紙價回穩、需求仍觀望

華紙（1905）16日召開法說會，總經理陳瑞和表示，近兩個月短纖紙漿價格已上漲120美元，漿價呈現明顯上行趨勢，帶動紙品售價逐步回穩。

在紙漿價格走勢方面，短纖紙漿價格持續上揚，本月再漲20美元。陳瑞和指出，除了需求提高外，今年木材價格明顯走高，短纖紙漿上月上漲100美元，本月再漲20美元，目前價格已來到約620美元；長纖紙漿本月則上漲10美元，目前價格約落在720至730美元區間。此外，近期因部分化工產品需求增加，帶動標籤相關產業活絡，市場出現一波搶單需求。至於木片價格，目前約落在每噸175至215美元之間。

對於後續漿價是否持續上漲，陳瑞和表示，仍須觀察終端需求與供應鏈狀況，目前供應鏈整體仍維持理性運作，後續走勢仍待觀察。

成本方面，華紙指出，近期原料與運費上揚，加上能源價格波動，均推升製造成本。此外，造紙相關化工原料價格亦蠢蠢欲動，未來若持續上漲，也將進一步增加生產成本壓力。

市場需求端則仍偏向觀望。陳瑞和表示，雖然市場普遍預期價格上漲，但實際漲幅仍不明確，目前訂單與出貨節奏都較為謹慎，市場上也較少出現長單。

至於國際戰事的潛在影響，陳瑞和指出，目前最大的變數仍是能源成本，尤其若電價調整，可能進一步推升營運成本，也將影響市場對產品價格的接受度。

在綠色能源布局方面，華紙表示，台東廠已委由三越企業建置東部最高效率的沼氣發電設施，預計2027年底完工。公司規劃至明年底前，花蓮、高雄與台東廠的綠電將逐步到位，屆時整體綠電使用完成後，可望成為全台減碳量最高的企業之一。

目前綠電使用比例方面，九堂廠與花蓮廠已接近100%使用綠電，台東廠規模較小，綠電使用比例約三分之一，整體綠電占比約達八成。

未來，華紙將加大投資研發纖維材料的多元應用，生產高附加價值產品，以彰顯纖維材料的綠色環保價值。

去年由於傳統產業仍受全球政策影響，動盪的地緣政治、供應鏈遭逢關稅壓力及消費型態改變等種種因素，皆讓市場需求疲弱造成國際漿紙價格低迷，動能不若以往，2025年華紙營收187.7億元，營業毛利新台幣5億元，毛利率2.7%，業外淨收入新台幣7.6億元，稅後淨損6.1億元，每股虧損新台幣0.56元。董事會通過今年不配發股利。