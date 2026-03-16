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華紙法說會／短纖每噸漲至620美元 原料、運費齊漲 市場觀望

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
華紙總經理陳瑞和。記者嚴雅芳／攝影
華紙總經理陳瑞和。記者嚴雅芳／攝影

華紙（1905）16日召開法說會，總經理陳瑞和表示，近期紙漿價格持續走高，短纖價格自去年第4季起至上月已累計上漲約100美元，本月預計再調漲20美元，每公噸將來到約620美元，整體市場仍呈現上行趨勢。不過，終端需求是否能持續支撐價格走高，仍需觀察供應鏈與市場需求變化。

陳瑞和指出，短纖價格上漲主要受到需求回溫以及成本上升帶動，包括木材價格與海運費用持續走高，均推升紙漿成本。木片價格目前依產地不同，每噸約在150至215美元之間，主要來源為澳洲與泰國，另有部分來自巴西與南非，整體價格仍處於上行區間。

他表示，短纖價格自去年第4季以來逐步走高，本月價格將上調至620美元，長纖近期也多次小幅調整，每次上調約10美元，目前價格約落在720至730美元區間。整體市場雖呈現上漲趨勢，但買賣雙方對未來價格走勢仍抱持觀望態度。

成本方面，陳瑞和指出，近期船運費用逐步上升，雖尚未回到疫情期間的高點，但已明顯墊高到港成本；同時能源價格波動也推升製造成本。此外，造紙用化工原料近期漲勢明顯，部分產品漲幅達數成，進一步增加生產壓力。

他指出，市場目前整體氛圍偏向謹慎，由於原料成本波動與需求仍未完全明朗，企業在接單與出貨上普遍保守，「原則上現在沒有長單」，多以短單或現貨方式操作，以降低價格波動帶來的風險。

對於需求端，陳瑞和表示，市場普遍仍在觀望漲價幅度，目前無法確定未來價格調整將落在5%、10%、20%或30%的區間，雖然整體價格走勢向上，但實際需求並未出現明顯爆發，部分拉貨主要來自備料需求。

除了市場動態外，華紙也持續推動綠色能源轉型。陳瑞和表示，台東廠正委由三越企業建置東部效率最高的沼氣發電設施，工程設計已接近完成，目前進入採購與裝置階段，預計2027年底完工，未來可同時增加綠電供應並降低廢水處理成本。

華紙並規劃花蓮、高雄與台東三地同步推動能源轉型。其中，高雄久堂廠將改造既有汽電共生鍋爐為全木質生質能發電系統，並搭配儲能設施打造智慧能源系統；花蓮廠則於2025年啟動台灣最大生質發電新建案，投資逾30億元打造高效回收生質能發電設施，未來年發電量可由目前1.5億度提升至3.6億度。

陳瑞和指出，隨著各項綠電計畫陸續完成，預計到2027年公司綠電將逐步到位，花蓮與高雄廠綠電占比可達九成以上，台東廠約三成，整體綠電占比可望達八成以上。待所有專案完成後，公司減碳幅度有機會成為全台減碳幅度最高的企業之一。

華紙並公布2025年營運成果。由於傳統產業仍受全球政策影響，動盪的地緣政治、供應鏈遭逢關稅壓力及消費型態改變等種種因素，皆讓市場需求疲弱造成國際漿紙價格低迷，動能不若以往，2025年華紙合併營收187.7億元，營業毛利5億元，毛利率2.7%，業外淨收入7.6億元，歸屬本公司稅後淨損6.1億元，每股虧損0.56元。董事會通過今年不配發股利。

回顧2025年漿價變動，華紙表示，去年開春漿廠受成本壓力、生產減產等因素支撐著價格，但隨後碰上美國對等關稅政策，不確定性升高，漿價在2025年第2季顯著下修來到每公噸510美元低點，直至第4季開始止跌反彈，帶動紙品售價上揚回穩。

綠色產品部分，華紙提供完整的森林驗證產品線，強化環保認證與碳足跡標章，執行協助供應商綠色採購。華紙指出，漿紙木纖維產品具有自然生成碳可完全循環之特性，其阻隔塗層塗佈成為代塑產品，如保障民眾食安健康的「非氟防油紙」是世上少有的非氟防油食品包裝產品，隨著歐盟將在今年8月限制食品包材的PFAS含量，監察院也正促使衛福部把PFAS納入食品包材管理，可望讓「非氟防油紙」進一步擴大市場滲透率。未來，華紙將加大投資研發纖維材料的多元應用，生產高附加價值產品，以彰顯纖維材料的綠色環保價值。

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