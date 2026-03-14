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智伸科2月營收優於預期 法人估今年 EPS 成長至10.3元
智伸科（4551）2月營收6.5億元，月減20.6%、年增11.7%，市場法人指出，營收表現優於預期，且由於AI伺服器、半導體等相關零組件出貨提升，且汽車、醫療、電子等產業客戶保持良好出貨，預估第1季營收表現淡季不淡。
2026年方面，市場法人指出，預期醫療產品、半導體產品出貨高速成長，兩產品線合計營收占比有機會超過30%，而汽車產品營收占比下滑至45~50%。預估2026年營收95.24億元，年增21.7%，毛利率朝正向發展，營業利益年增33.5%。
若業外較無匯兌損失影響，預估稅後純益11.9億元，年成長71.4%，每股獲利（EPS）成長至10.3元，且隨著公司進行轉型，醫療、半導體產品將成為營運動能成長主軸。
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