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森崴2025年每股虧57.77元 將辦私募
森崴能源（6806）昨（13）日召開重大訊息說明會，公布2025年自結財報。因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」產生追加款，調解尚未裁定，基於會計處理準則認列預期可能增加成本，去年自結稅後虧損158.65億元，依股本27.46億元估計，每股淨損57.77元，目前淨值15.4億元。
森崴預計今年6月22日召開股東常會並改選董事。公司將辦理私募普通股案，累積虧損已達實收資本額二分之一。
森崴表示，去年第3季公布財報虧損後，已對富崴能源辦理現金增資，資本額增至143.45億元，並出售部分資產支應富崴能源營運所需，期盼促成台電工程延續及追加款加速撥付。
未料因追加款未定，與下包廠商產生履約爭議，為確保台電工程如期完工，除了積極與廠商協調，並對外增租船隻、規劃發包作業，以持續履行工程。
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