巨大2025年EPS 1.84元 配1.8元現金

自行車廠巨大（9921）昨（13）日公布2025年合併營收602.5億元，年減15.5%；全年毛利率19.8%，較2024年19.0%微幅上升；稅後純益7.23億元，年減42.6%，每股稅後純益（EPS）1.84元。

巨大董事會並通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.8元，依昨日收盤價71元計，現金殖利率2.5%。

巨大說明，去年第4季集團合併營收122.9億元，年減9.5%；毛利率19.7%，較2024年同期13.5%顯著增加，主因2024年同期認列存貨減損、2025年新品上市後折價壓力減輕。

巨大表示，2025年代工業務回穩，占比由2024年的26%提升至33%，反映客戶庫存調整已近尾聲，全年代工營收小幅成長。自有品牌方面，中國大陸市場因去年高基期影響仍呈衰退，但衰退幅度已於第4季開始收窄；歐美市場因需求放緩及輸美延緩出貨影響，整體呈現小幅下滑。