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新產2025年獲利創高 配息7.27元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新光產物保險（2850）與台灣產物保險（2832）陸續公布2025年營運成果，其中，新產去年稅後純益達38.7億元，每股稅後純益（EPS）12.28元，董事會並通過配發現金股利7.27元，雙創歷史新高；台產則在法人說明會中表示，2025年稅後純益12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元亦創歷史新高，營運維持穩定成長，至於股利政策則待董事會決定後公告。

新產表示，去年整體營運維持穩健，全年累計營業收入達215.6億元，營業利益為46.88億元，稅前純益47.13億元，稅後純益38.79億元，獲利水準維持良好表現。資產結構方面，截至去年底，新產總資產為624.27億元，總負債416.84億元，歸屬母公司業主權益為207.43億元，整體財務體質穩健。

在人事布局方面，新產董事會也通過高階主管異動案。原任總經理何英蘭因屆齡退休，將由現任資深副總經理蔡世賢升任總經理，新任人事案將於今年5月21日正式生效。

另一方面，台產今法說會，公布2025年稅後純益達12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元；資產報酬率（ROA）為4.9％，股東權益報酬率（ROE）達10.3％。公司指出，近年台產不僅持續維持同業領先的獲利能力，營收與獲利成長幅度也逐步超越市場平均，顯示在營運策略與市場布局上逐漸展現成果。

現金股利 法人說明會

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