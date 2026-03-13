快訊

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

聽新聞
0:00 / 0:00

中砂、弘塑 瞄準90天

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

半導體設備等相關類股持續獲得買盤青睞，成為帶動指數反彈的關鍵，法人看好中砂（1560）、弘塑（3131）等股後市，建議逢低承接，然因盤勢震盪可先以相關認購權證短線操作。

中砂鑽石碟及再生晶圓擴廠進度提前，但其積極的擴產計畫暗示今年將迎來強勁成長，鑽石碟月產能將於今年第2、3季達六萬顆，較原先預期的進度提前三至六個月。此外，公司有可能上修中國大陸廠的擴產計畫，法人預期今年底前，大陸廠月產能將達一萬顆。美國IDM客戶的需求亦有望帶來額外的上修空間，再生晶圓的月產能預計在今年自目前的33萬片擴增至40萬片，進度同樣提前三個月。

中砂在美系IDM客戶方面也取得正面進展，有望為DBU挹注額外的成長動能。

法人預估DBU營收占比將自2025年的31%，分別提升至2026年、2027年的33%及36%；由於DBU毛利率遠高於公司平均，其營收占比提升將有助於整體毛利率。

弘塑在手訂單量年增率維持雙位數以上的成長，產能能見度到2027上半年。其中，SoIC、CPO、CoPoS與FOPLP設備將陸續於今年第4季至2027年開始貢獻營收。

持續受惠於先進封裝擴產與封裝方式多元化趨勢，預估今年台積電與日月光投控在先進封裝的資本支出將年增69%，基於弘塑能提供設備與化學品的整合解決方案，未來SoIC、CPO、CoPoS與FOPLP擴產下，弘塑仍將為濕製程設備的主要供應商。

權證發行商建議，看好中砂、弘塑後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品介入。

資本支出 台積電 中砂

延伸閱讀

外資三巨頭齊步按讚台光電 為何目標價竟衝破3,000元？

PCB 族群點火 臻鼎法說後亮燈漲停、景碩攻頂 華通同步走強

奇鋐目標價 喊到2,300

全民權證／信驊 瞄準逾120天

相關新聞

新產2025年獲利創高 配息7.27元

新光產物保險與台灣產物保險陸續公布2025年營運成果，其中，新產去年稅後純益達38.7億元，每股稅後純益（EPS）12.28元，董事會並通過配發現金股利7.27元，雙創歷史新高；台產則在法人說明會中表示，2025年稅後純益12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元亦創歷史新高，營運維持穩定成長，至於股利政策則待董事會決定後公告。

巨大2025年EPS 1.84元 配1.8元現金

自行車廠巨大昨（13）日公布2025年合併營收602.5億元，年減15.5%；全年毛利率19.8%，較2024年19.0%微幅上升；稅後純益7.23億元，年減42.6%，每股稅後純益（EPS）1.84元。

美時2025年 EPS 18.14元

美時（1795）近日公告2025年財務與營運成果，全年營收連續七年雙位數成長。2025年營收205.09億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen貢獻2025年營收9.94億元。EPS 18.14元，年減6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響。

森崴2025年每股虧57.77元 將辦私募

森崴能源昨（13）日召開重大訊息說明會，公布2025年自結財報。因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」產生追加款，調解尚未裁定，基於會計處理準則認列預期可能增加成本，去年自結稅後虧損158.65億元，依股本27.46億元估計，每股淨損57.77元，目前淨值15.4億元。

潤泰全2025年 EPS 9.29元 業外獲利補

潤泰全（2915）昨（13）日公布2025年財報，去年全年營收達24.2億元，年減16.2%，稅後純益96.9億元，年減28.5%，每股純益（EPS）達9.29元。同時董事會擬配發現金股利1.9元，配發率達20.4%，若以昨日收盤價51.7元，現金殖利率約達3.6%。

海悅2025年 EPS 6.85元 發5.5元股利

海悅（2348）昨（13）日發布財報，2025年稅後純益10.86億元，年減51.22％，每股稅後純益（EPS）6.85元，董事會決議，擬配發每股現金股利5元及股票股利0.5元，配發率約八成，以昨日收盤價71.9元計算，現金殖利率6.95％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。