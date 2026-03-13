快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

新產獲利及配息創高 台產去年EPS為3.91元亦創新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新光產物保險（2850）與台灣產物保險（2832）陸續公布2025年營運成果。其中，新產2025年稅後純益達38.7億元，每股稅後純益（EPS）12.28元，董事會並通過配發現金股利7.27元，雙創歷史新高；台產則在法人說明會中表示，2025年稅後純益12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元亦創歷史新高，營運維持穩定成長，至於股利政策則待董事會決定後公告。

新產表示，2025年整體營運維持穩健，全年累計營業收入達215.6億元，營業利益為46.88億元，稅前純益47.13億元，稅後純益38.79億元，獲利水準維持良好表現。資產結構方面，截至2025年底，新產總資產為624.27億元，總負債416.84億元，歸屬母公司業主權益為207.43億元，整體財務體質穩健。

在人事布局方面，新產董事會也通過高階主管異動案。原任總經理何英蘭因屆齡退休，將由現任資深副總經理蔡世賢升任總經理，新任人事案將於今年5月21日正式生效。

另一方面，台產今法說會，公布2025年稅後純益達12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元；資產報酬率（ROA）為4.9％，股東權益報酬率（ROE）達10.3％。公司指出，近年台產不僅持續維持同業領先的獲利能力，營收與獲利成長幅度也逐步超越市場平均，顯示在營運策略與市場布局上逐漸展現成果。

現金股利 法人說明會

延伸閱讀

海悅財報／手握近5千億元代銷案量 去年EPS 6.85元、配息5元

第一金控前二月獲利55.32億元續創新高 EPS 0.38元

台新新光金2月獲利61億元、前二月大賺150億元 EPS 0.59元創歷史新高

富強鑫財報／2025年稅後純益1億元、年增27.6％ EPS達0.61元

相關新聞

森崴能源子公司踩雷未解 去年每股虧損57.77元

森崴能源今（13）日下午舉行重訊記者會，財務長李心美指出，因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」追加款調解尚未裁定，在2025年第3季財報認列虧損後，森崴即對富崴能源辦理現金增資，資本額已增至143.45億元，並出售部分資產支應富崴能源營運所需，盼促成台電工程延續及追加款加速撥付。不過森崴能源依會計處理準則增列可能增加成本，2025年全年虧損擴大至158.65億元，每股虧損恐達57.77元。

富邦金2月大賺205億元、創歷史同期新高 前二月EPS 2.19元

富邦金（2881）2026年2月自結合併稅前淨利207.5億元、稅後淨利205.7億元，創下2月歷史新高紀錄，累計今年前2月合併稅前淨利339.1億元、稅後淨利306.9億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.19元。若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI)之股票處分損益，富邦金控2月調整後獲利285.4億元，累計前2月調整後獲利483.0億元、每股獲利為3.45元。

中傑法說會／第2季訂單滿載 迎國際品牌新客戶、目標今年回歸成長

製鞋大廠中傑-KY（6965）13日召開法說，董事長劉安哲表示，隨著積極耕耘的新品牌客戶陸續轉化為實質訂單，既有的客戶也穩健成長，加上將新增一家國際知名運動品牌客戶，目前第2季訂單已接近滿載，2026年營運可望回歸成長。

雲豹能源2025年營收74.69億元創新高 擬每股配息2元

受惠於儲能工程與綠電交易需求持續成長，帶動整體營運動能顯著提升，雲豹能源2025年度合併營收74.69億元，年增96.9%，創歷史新高；全年營業利益也比前年同期大幅成長2.7億元，凸顯核心能源事業強勁的獲利動能。董事會決議通過盈餘分配案，今年擬配發每股現金股利2元，展現公司穩健財務體質與持續回饋股東的經營承諾。

61萬股東注意！玉山金今年現金股利1.4元 殖利率4.2%

玉山金（2884）董事會今日決議，2025年度盈餘分配現金股利1.4元，符合市場預期，現金股利金額寫歷史新高。以今日收盤價33.05元計，現金殖利率約4.2%，料屬金控前段班。

潤泰三大事業2025年本業獲利強強滾！潤德賺近2個股本 潤弘賺1個股本

潤泰集團旗下潤泰新（9945）、潤弘（2597）及潤德（6881）13日公告財報，以小金雞潤德表現最佳，賺近兩個股本，獲利創下歷史新高，潤弘表現也不俗，賺下一個股本，潤泰新主要因認列業外與轉投資事業導致獲利衰退，不過本業仍是年增逾五成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。