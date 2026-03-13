中傑法說會／第2季訂單滿載 迎國際品牌新客戶、目標今年回歸成長

製鞋大廠中傑-KY（6965）13日召開法說，董事長劉安哲表示，隨著積極耕耘的新品牌客戶陸續轉化為實質訂單，既有的客戶也穩健成長，加上將新增一家國際知名運動品牌客戶，目前第2季訂單已接近滿載，2026年營運可望回歸成長。

展望未來，劉安哲宣示，10年內(2034年)達成年出貨量超過8,000萬雙、實現規模倍增與獲利穩健成長。同時，公司將以股東權益報酬率(ROE)為營運核心目標，兼顧利潤率與資產運用效率，目標長期ROE達20%以上，優於同業平均水準。

中傑去年每股稅後純益3.5元，為持續提升營運效率與股東權益報酬率，並維持穩健的現金股利政策，董事會已決議超額配發每股5元現金股利，以今天收盤價82.5元計算，現金殖利率達6.1%。

劉安哲強調，董事會決議配發每股5元的超額現金股利，不僅是對股東長期支持的實質回饋，更充分展現中傑健康財務體質的實力。展望2026年，經營團隊將秉持審慎樂觀的態度，全力推動營運回歸成長。

在策略推動上，目前重點在於利用多國產能配置擴大客戶合作。其中，印度廠將迎接新客戶以供應當地市場。未來公司也將持續發揮跨國產能的調度彈性，為既有客戶提供更多選擇，並藉此爭取更多外銷機會與訂單份額，期盼長期將新客戶培育為核心大客戶。

在內部改革上，去年啟動的「StridePlus」管理優化計畫已有全新業務與管理團隊就位，並持續推動內部改革，在客戶開發與供應商管理上陸續展現成果，而導入自動化成效顯著，將擴大推行，整體以優化營業利益率為目標。

在產能規劃上，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約落在2,000萬至2,800萬美元之間。多國產能配置將提升供應彈性，為既有客戶提供更多選擇，也有助於爭取新客戶，持續擴大市占率與合作規模。

今年的推進重點為印尼廠，東爪哇廠已於2025年10月底開工，持續依計畫進行中，預計今年底或2027年初開出產能。

越南北𣴓廠已於去年第3季投產，去年年產能約11.2萬雙針織鞋面；今年開始生產成型鞋，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙，且去年12月已有成型鞋小量出貨，時程提前推進，員工效率亦持續精進。

印度廠去年年產量約60萬雙，可望逐步提升，在迎接新客戶下，今年年產量預估可達190萬雙，滿載產能為210萬雙。

中傑去年合併營收216.7億元、年減19.7%，稅後純益5.37億元，每股稅後純益3.5元，主要受到美國對等關稅政策影響，消費景氣轉趨保守；但第4季毛利率為11.7%，較上季增加1.9個百分點，每股稅後純益0.58元。

中傑為國際知名運動品牌New Balance合作夥伴，並成功打入中國大陸高端運動品牌安踏(ANTA)旗下的FILA、迪桑特(Descente)，以及李寧(LI-NING)等供應鏈，成為共同研發的核心供應商。