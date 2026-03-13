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潤泰全2025年 EPS 9.29元 業外獲利補
潤泰全（2915）昨（13）日公布2025年財報，去年全年營收達24.2億元，年減16.2%，稅後純益96.9億元，年減28.5%，每股純益（EPS）達9.29元。同時董事會擬配發現金股利1.9元，配發率達20.4%，若以昨日收盤價51.7元，現金殖利率約達3.6%。
潤泰全目前主要的獲利來源為綜合持股率26.62%的南山人壽及持股25.70%潤泰創新。
在土地資產方面，潤泰全擁有豐富的土地儲備，總市值逾139億元，主要包括台中梧棲土地約8,400多坪，市值約28億元、中壢一廠土地市值約25.8億元、新竹縣新豐鄉土地約5,600多坪，市值約23.6億元、桃園楊梅廠市值約57億元。
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