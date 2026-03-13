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三陽2025年 EPS 5.78元 二輪事業亮眼
三陽（2206）昨（13）日公布去年合併營業收入為626.32億元，年減4.56%；合併營業淨利54.47億元，年減6.98%；稅後淨利為45.33億元，年減4.97%，每股純益（EPS）為5.78元。
三陽董事會同時通過將於6月26日召開股東會，預計每股配發現金股利3元，以13日收盤價58元計算，殖利率約5.17%。
三陽工業2025年在整體市場下滑的環境中，二輪事業逆勢成長、穩居市場第一品牌，四輪事業亦維持穩健表現，展現集團產品競爭力與市場基礎。
在二輪事業方面，儘管2025年整體機車市場銷售規模為708,406台，年減5.88%，SYM三陽機車仍然憑藉著完整且具競爭力的產品線逆勢成長。全年累計銷售量達313,502台，市占率提升至44.3%，持續穩居市場第一。
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