南亞電子材料 有斬獲

南亞（1303）啟動轉型後逐漸展現成果，由傳統塑膠加工逐步轉向電子材料領域，電子產品與材料已占營收約50%；尤其在高階玻纖布供給吃緊之際，南亞與日本材料大廠日東紡合作，使其在高階產品供應鏈中的地位提升，市場評價同步升溫。

此外，面對高階玻纖布供應吃緊市況，南亞表示，AI客戶所需的T-Glass玻纖布已通過認證出貨，至於與日本特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo）的合作，正按合約規劃進行，預計至2027年，日東紡所供應的特殊玻纖布，將有20%由南亞協助織造，未來不排除增產可能性。

南亞指出，公司目前正以「多元布局、創新發展」為主軸，發展醫材、半導體材料與電力系統三大新事業。醫材方面已投入21項產品開發；半導體材料包含電子級雙氧水與氟系管材等；電力系統則透過與海外企業合作，從設備供應商轉型為整體解決方案提供者。南亞也與日東紡合作擴大電子級玻纖絲供應，並且攜手華城電機布局海外電力基礎建設市場。

尤其是電子材料已逐漸成為公司未來發展的重要核心。自1984年跨入電子材料領域以來，相關事業持續成長，目前電子材料相關營收已占南亞整體營收約五成。若未來將南亞科技一併納入計算，整體電子相關營收比重甚至可達約 75％。公司未來目標是將電子材料事業的營運貢獻進一步提升至七成以上。

南亞強調，未來電子材料將成為南亞塑膠的重要成長引擎之一。隨著AI、高效能運算與先進封裝需求持續擴大，高階電子材料市場成長動能仍然強勁，公司將持續投入高值化產品發展，以提升整體營運表現。

此外，近日市場傳出，南亞因應美伊戰爭造成的石油供應受阻，加上國際原油及PET原料PTA、EG價格上漲，以及台塑化發布不可抗力通知，南亞為確保訂單數量供應正常，已對客戶宣布將自4月起調漲聚酯薄膜及離型薄膜售價。

另值得一提的，南亞為了充實營運資金、強化財務結構，董事會11日決議於今年內處分部分南亞科技、與南亞電路板持股，依11日收盤價推估，處分金額合計約169.6億元，將有處分利益落袋。