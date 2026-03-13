快訊

最凍前10名都在竹苗！鄭明典直指關鍵原因：「山風流過」顯著清晨低溫

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞電子材料 有斬獲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照

南亞（1303）啟動轉型後逐漸展現成果，由傳統塑膠加工逐步轉向電子材料領域，電子產品與材料已占營收約50%；尤其在高階玻纖布供給吃緊之際，南亞與日本材料大廠日東紡合作，使其在高階產品供應鏈中的地位提升，市場評價同步升溫。

此外，面對高階玻纖布供應吃緊市況，南亞表示，AI客戶所需的T-Glass玻纖布已通過認證出貨，至於與日本特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo）的合作，正按合約規劃進行，預計至2027年，日東紡所供應的特殊玻纖布，將有20%由南亞協助織造，未來不排除增產可能性。

南亞指出，公司目前正以「多元布局、創新發展」為主軸，發展醫材、半導體材料與電力系統三大新事業。醫材方面已投入21項產品開發；半導體材料包含電子級雙氧水與氟系管材等；電力系統則透過與海外企業合作，從設備供應商轉型為整體解決方案提供者。南亞也與日東紡合作擴大電子級玻纖絲供應，並且攜手華城電機布局海外電力基礎建設市場。

尤其是電子材料已逐漸成為公司未來發展的重要核心。自1984年跨入電子材料領域以來，相關事業持續成長，目前電子材料相關營收已占南亞整體營收約五成。若未來將南亞科技一併納入計算，整體電子相關營收比重甚至可達約 75％。公司未來目標是將電子材料事業的營運貢獻進一步提升至七成以上。

南亞強調，未來電子材料將成為南亞塑膠的重要成長引擎之一。隨著AI、高效能運算與先進封裝需求持續擴大，高階電子材料市場成長動能仍然強勁，公司將持續投入高值化產品發展，以提升整體營運表現。

此外，近日市場傳出，南亞因應美伊戰爭造成的石油供應受阻，加上國際原油及PET原料PTA、EG價格上漲，以及台塑化發布不可抗力通知，南亞為確保訂單數量供應正常，已對客戶宣布將自4月起調漲聚酯薄膜及離型薄膜售價。

另值得一提的，南亞為了充實營運資金、強化財務結構，董事會11日決議於今年內處分部分南亞科技、與南亞電路板持股，依11日收盤價推估，處分金額合計約169.6億元，將有處分利益落袋。

南亞 材料 基礎建設

延伸閱讀

外資三巨頭齊步按讚台光電 為何目標價竟衝破3,000元？

電子股震盪 傳產、消費族群迎轉機

高階 CCL 漲價擴產效應強！台光電、台燿、聯茂、騰輝營運旺

南亞營收 電子占比已逾五成

相關新聞

新產2025年獲利創高 配息7.27元

新光產物保險與台灣產物保險陸續公布2025年營運成果，其中，新產去年稅後純益達38.7億元，每股稅後純益（EPS）12.28元，董事會並通過配發現金股利7.27元，雙創歷史新高；台產則在法人說明會中表示，2025年稅後純益12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元亦創歷史新高，營運維持穩定成長，至於股利政策則待董事會決定後公告。

巨大2025年EPS 1.84元 配1.8元現金

自行車廠巨大昨（13）日公布2025年合併營收602.5億元，年減15.5%；全年毛利率19.8%，較2024年19.0%微幅上升；稅後純益7.23億元，年減42.6%，每股稅後純益（EPS）1.84元。

美時2025年 EPS 18.14元

美時（1795）近日公告2025年財務與營運成果，全年營收連續七年雙位數成長。2025年營收205.09億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen貢獻2025年營收9.94億元。EPS 18.14元，年減6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響。

森崴2025年每股虧57.77元 將辦私募

森崴能源昨（13）日召開重大訊息說明會，公布2025年自結財報。因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」產生追加款，調解尚未裁定，基於會計處理準則認列預期可能增加成本，去年自結稅後虧損158.65億元，依股本27.46億元估計，每股淨損57.77元，目前淨值15.4億元。

潤泰全2025年 EPS 9.29元 業外獲利補

潤泰全（2915）昨（13）日公布2025年財報，去年全年營收達24.2億元，年減16.2%，稅後純益96.9億元，年減28.5%，每股純益（EPS）達9.29元。同時董事會擬配發現金股利1.9元，配發率達20.4%，若以昨日收盤價51.7元，現金殖利率約達3.6%。

海悅2025年 EPS 6.85元 發5.5元股利

海悅（2348）昨（13）日發布財報，2025年稅後純益10.86億元，年減51.22％，每股稅後純益（EPS）6.85元，董事會決議，擬配發每股現金股利5元及股票股利0.5元，配發率約八成，以昨日收盤價71.9元計算，現金殖利率6.95％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。