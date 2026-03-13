雙鍵財報／2025年全年稅後純益1.04億元、轉虧為盈 EPS 1.22元

雙鍵（4764）13日公告2025年年度財報，全年稅後純益1.04億元，相較2024年稅後淨損3,729萬元，轉虧為盈；每股純益（EPS）1.22元。 雙鍵董事會也通過發放下半年現金股利每股1元，股息配發率約82%；依13日收盤價162元計，現金殖利率約0.62%。

雙鍵也公告，為償還銀行借款，擬辦理現金增資發行普通股，發行總金額6.9億元。

雙鍵自去年第3季起，受惠5G／6G電子材料放量、各項化學產品在耕耘新市場、新客戶方面，也有正向發展，財報表現由損益兩平轉為獲利。

雙鍵日前表示，電子材料、塑膠添加劑及光固化材料均有突破，接單狀況佳，營運已走出谷底、期待持續向上。

雙鍵成功轉型銅箔基板（CCL）關鍵材料供應商，去年10月於法說會上表示，經過一年多的努力，該公司生產的5G／6G電子化學材料，去年上半年占營收比重已突破10%，且對2026年需求樂觀向上，預期今年產能倍增，更不排除增資可能。

除電子材料外，公司指出，農膜及太空袋用的長效型光穩定劑及高濃度色母，是全球唯一能做到耐農藥、耐酸雨等要求，目前正努力向南亞、中國大陸及亞洲各地拓展客戶。數位紡織材料也成功獲Bluesign認證。